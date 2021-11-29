أستاذ بجامع كامبريدج: سلالة كورونا الجديد قد تتطلب تعديل اللقاحات 

قال الدكتور إسلام حسين، عالم الفيروسات والأستاذ بجامعة كامبريدج ببريطانيا، إنه حتى الآن لا توجد أي معلومات جديدة عن متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، ولا توجد أي تقارير أو بيانات رسمية أو دراسات بحثية تم إعلانها في هذا الشأن، لافتا إلى عدم وجود تفاصيل وافية عن المتحور الجديد ومدى خطوروته وكذلك تفاصيل الأعراض، منوهاً إلى أن كل تلك الإشكاليات تخضع للدراسة.

وأوضح الأستاذ بجامعة كامبريدج وعالم الفيروسات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التوقعات تشير إلى أنه حال مقاومة سلالة أوميكرون للّقاحات، ستكون هناك حاجة إلى الإسراع في تعديل اللقاحات الموجودة: «حال الاحتياج إلى نسخة معدلة من اللقاح ومصممة خصيصا للوقاية من المتحور الجديد، ستكون لقاحات الـ mRNA هي الأسهل والأسرع في التطويع ولكن كم من الوقت سنحتاج؟».

التعليم العالي: الدراسات البحثية لم تثبت وجود سلالة أوميكرون في مصر

و تابع، أن شركة «فايز»، للأدوية أعلنت في وقت سابق، أنها قد تحتاج في حدود 3 أشهر لتطوير وإنتاج شحنات أولية من اللقاح الجديد، موضحاً أن السلالة تم إكتشافها في عدد من الدول حتى الآن، وأن التوقعات تشير إلى أنها سريعة الإنتشار، مناشداً المواطنين بضرورة تشديد الإجراءات الاحترازية وسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا.

الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا

و في السياق ذاته، أكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمركز القومي للبحوث، أن الدراسات البحثية وتحليل العينات لم يثبت وجود أي تحورات جديدة لفيروس كورونا خاصة فيما يتعلق بالسلالة الجديدة «أوميكرون»، موضحة أن العمل يجري على قدم وساق لمتابعة وتحليل جميع العينات للمصابين من جميع المحافظات وذلك من أجل التتبع الجيني للمرض ومتابعة أي تغيرات أو تحورات للمرض.