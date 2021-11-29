«موسيماني» يشيد برباعية الناشئين في مرمى الإنتاج الحربي: أهداف رائعة

عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبي فريق الناشئين مواليد 2006، وأشاد بأدائهم الجيد في مباراة الإنتاج الحربي، ونجاحهم في إنهاء المباراة لصالحهم برباعية مقابل هدف.

موسيماني يشيد بناشئي الأهلي

وأثنى موسيماني على الأهداف التي سجلها لاعبو «أهلي 2006» قائلًا لهم: «سجلتم أهدافًا رائعة في المباراة وأنا سعيد جدا لأني معكم هنا وأتمنى أن أراكم مستقبلًا في الفريق الأول».

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