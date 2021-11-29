«موديرنا» تعلن تطوير جرعة معززة لفيروس كورونا المتحور «أوميكرون»

قالت شركة «موديرنا» الأمريكية، إنها بصدد تطوير جرعة معززة مضادة لمتحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون»، الذي ظهر لأول مرة في جنوب أفريقيا، وأشارت «موديرنا» إلى أنّ ذلك التطوير يعد واحدا من 3 استراتيجيات تعمل عليها الشركة لمواجهة التهديد الجديد من قبل متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» ، من بينها جرعة أعلى من لقاحها المستخدم حاليا، وفي هذا السياق، أعلن عدد من الشركات المنتجة للقاحات المضادة لفيروس كورونا عن خطط لمواجهة المتحور الجديد.

متغيرات أوميكرون مقلقة

وقال ستيفان بانسيل، رئيس شركة «موديرنا» الأمريكية، إنّ المتغيرات في متحور فيروس كورونا الجديد «أوميكرون» مقلقة للغاية، متابعا: «منذ أيام ونحن نتحرك بأسرع ما يمكن لتنفيذ استراتيجيتنا لمواجهة هذا المتحور»، وذلك وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

منظمة الصحة العالمية تصنف المتحور الجديد

ويشار إلى أنّ لجنة استشارية تابعة لمنظمة الصحة العالمية، صنفت المتحور، باعتباره «فيروسا شديد العدوى مثيرا للقلق»، وأُطلق عليه اسم «أوميكرون».

حظر مؤقت على القادمين من جنوب أفريقيا

وأعلن الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة، الجمعة الماضية، أنّه تم فرض حظر مؤقت على القادمين من جنوب أفريقيا، كما أقدمت دول عربية هي الإمارات والسعودية والبحرين ومصر والأردن والمغرب، على فرض قيود على القادمين من جنوب أفريقيا، ودول أخرى في القارة السمراء، وذلك في محاولات جادة وصارمة للحد من انتشار المتحور الجديد.

ومن جهتها، انتقدت دولة جنوب أفريقيا، التي اكتشف فيها المتحور للمرة الأولى، قرارات حظر السفر إليها، ووصفتها بأنها صارمة.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن حث مجدداً الجهات المطورة والمنتجة للقاحات كورونا، على التنازل عن حقوق الملكية الفكرية في أعقاب الإعلان عن اكتشاف متحور «أوميكرون».