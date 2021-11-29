جامعة مصر تكرم ياسين التهامي احتفالا باليوبيل الفضي لها

كرم خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، اليوم، الشيخ ياسين التهامي، بمنحه قلادة الجامعة، وذلك بحضور نخبة من رموز المجتمع، وسط فرحة وسعادة من الجماهير التي حضرت الاحتفالية، وذلك احتفالا باليوبيل الفضي لها.

الجمهور يخطف الأضواء

يذكر أن حفل الشيخ ياسين التهامي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، شهد حضور كبير من عشاق ومحبي الشيخ ياسين، وخطف الجمهور من مختلف المحافظات والفئات العمرية الأضواء في الاحتفالية الكبري التي نظمتها الجامعة بمسرح أوبرا الجامعة.

وأنشد عدداً من الأشعار الصوفية والتراثية وقصائد المديح النبوي والابتهالات، وتفاعل معها الحضور.

حفل كامل العدد لياسين التهامي بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

وخطف الجمهور من مختلف المحافظات والفئات العمرية، الأضواء في الاحتفالية الكبري التي نظمتها الجامعة، بمسرح أوبرا الجامعة، وأنشد عدداً من أبيات الأشعار الصوفية والتراثية وقصائد المديح النبوي والابتهالات وتفاعل معها الحضور.

وشهدت الاحتفالية حضورا جماهيريا مكثفا مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لترتقي المشاعر إلى عنان السماء، وأنشد عدداً من أبيات الأشعار الصوفية، منها قصائد المديح النبوي والابتهالات التي تفاعل معها الحضور ليلقي الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد التراثية، ويؤكد استعادة الإنشاد الديني لأمجاده ومكانته المرموقة التي احتلها على ساحة الفنون العربية.