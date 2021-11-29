رشوان توفيق: «خايف على آية بنتي من غدر المرض.. ونفسي ترجع لحضني»

أكد الفنان رشوان توفيق، اليوم، أنه يخشى على ابنته «آية» من غدر المرض، ويأمل أن تعود إلى «حضنه»، آمنة، ويدعو الله أن تمر تلك الأزمة بسرعة، مشيراً إلى أن «آية»، التي حركت دعويين قضائيتين مؤخراً للحصول على ميراثها منه، مريضة.

وأضاف «توفيق» لـ«الوطن»: «بدعي لها كل يوم ربنا يهديها ويرجعها لحضني وتخرج من الأزمة دي.. وأنا خايف عليها أوى».

ونوّه الفنان الكبير بأنه يستعد، فى ساعة متأخرة من مساء كل يوم، لأداء صلاة قيام الليل على كرسي متحرك اشترته له زوجته الراحلة، تحيط به صور أبنائه الثلاثة، توفيق رشوان، الذى رحل مبكراً، والإعلامية هبة رشوان، التى تقطن معه فى المنزل نفسه منذ 6 سنوات، والصورة الثالثة لـ«آية»، التي يحلم بأن تعود إلى حضنه سالمة، كما وصف.

أزمة الفنان رشوان توفيق

وسيطرت حالة من القلق والحزن على الوسط الفني بعد إعلان الفنان رشوان توفيق، عن أزمته مع ابنته التي وصلت لساحات القضاء، خلال ظهوره في حلقة من برنامج «واحد من الناس»، مع الإعلامي عمرو الليثي، تناول فيها أسرار وكواليس خاصة عن الفنان رشوان توفيق، والحب في حياته وزواجه، وأكد الفنان القدير، خلال الحلقة، باكيًا، أن هناك قضايا بينه وبين ابنته تخص بعض الأمور المالية.

نجوم الفن يدعمون رشوان توفيق

ودعم نجوم الفن، رشوان توفيق، وأبرزهم: «تامر عبد المنعم»، الذي كتب على حسابه بموقع «الفيس بوك»: «رسالة إلى والدي وأستاذي العزيز الفنان الكبير القدير رشوان توفيق، شرفت بك كأحد أبطال أول مسلسل أكتبه منذ 12 عاما، أغلى من حياتي، ولا تزال كلماتك الجميلة في أذني وتشجيعك الراقي في قلبي، ومحبتك كإنسان نبيل في وجداني».