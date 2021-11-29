محامي رشوان توفيق: اضطر يشتغل في سن الـ90 وابنته أخذت أمواله

قال المستشار مجدي مهران محامي الفنان رشوان توفيق، إن ابنته آيه، استولت علي وديعة وضعها الفنان باسمها في أحد البنوك الخاصة، وطلب منها عدم سحبها لحين وفاته، حيث انه يعيش من عائد هذه الوديعة شهريا، وليس له أي دخل آخر، مؤكدا أنه فوجئ بسحب زوج ابنته للوديعة بموجب توكيل منها، ليتوقف أي دخل شهري له.

مجدي مهران: رشوان توفيق اضطر لقبول أعمال جديدة

وأضاف المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنان رشوان توفيق، اضطر لقبول أعمال جديدة في سن التسعين، رغم عدم قدرته البدنية على العمل، بسبب التقدم في السن، لكنه فعل ذلك كي يتمكن من الانفاق على نفسه.

وأوضح دفاع رشوان توفيق، أنه صُدم فور علمه بتصرف ابنته وزوجها، لكنه تحمل ذلك قائلا: «مهما كان دي بنتي، لحمي ودمي، ولو قالت محتاجة الفلوس كنت اديتهالها»

وكان «الوطن»، انفرد منذ قليل، بإجراء بث مباشر مع محامي الفنان رشوان توفيق، روى خلاله تفاصيل أزمته مع ابنته آيه رشوان توفيق، حيث كشف عن رفعها ثلاث دعاوى قضائية، للتمكن من التصرف في ممتلكات والدها.

بداية قصة الخلاف بين رشوان توفيق وابنته

وأكد «مهران»، أن الفنان رشوان توفيق حرص على تجنب مخالفة القانون والشرع، ومن أجل هذا أعاد التقسيم، إلا أن ابنته «آيه رشوان توفيق» لم ترض بذلك، ولكن الفنان الكبير كان يحتفظ لنفسه بمستندات تمكنه من إعادة التوزيع مرة أخرى، وهو كان ملتزم تمامًا بشرع الله.

وأشار إلى أن الأمر يعتبر محسوم قانونيا، إلا أن هناك جدل اجتماعي كبير حوله، مضيفا أن «آية رشوان توفيق» رفعت دعوى لإبطال هذه التوكيلات استنادًا إلى نص المادة 702 من القانون المدني، ولكن هذه المادة تبيح له أيضًا البيع، وأيضًا سيردون على هذه الأمور في جلسة يوم 4 ديسمبر المقبل.