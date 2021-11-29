أبرز تصريحات هبة رشوان توفيق بعد أزمة والدها الأخيرة: نعيش في اكتئاب

أثارت أزمة الفنان رشوان توفيق مع ابنته «آية» جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث بدأت الأزمة عندما أعلن «توفيق» أنها رفعت عليه قضية حجر بمساعدة زوجها، الأمر الذي رفضت شقيقتها الإعلامية هبة رشوان توفيق التعليق عليه في البداية، قبل أن تخرج عن صمتها.

حفيد رشوان توفيق يوضح سبب الأزمة

وأوضح محمد عصام، حفيد توفيق رشوان، خلال بث مباشر عبر صفحة «الوطن» الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه ووالدته لم يرفعا قضية حجر على الفنان الكبير رشوان توفيق، مضيفًا: «والدتي كانت عاملة لجدى توكيل من فترة كبيرة، اتفاجئت من فترة إن جدى بموجب التوكيل دا بيتصرف في حاجات مكتوبة باسمها وملكها بشكل غريب، وبياخد منها حاجات دون علمها، ودون ما يقولها وبيتصرف في الممتلكات بتاعتها».

بينما خرجت الإعلامية هبة توفيق رشوان عن صمتها، بعد كل تلك الضجة والتصريحات المعاكسة لبعضها، خلال بث مباشر نشرته الصفحة الرسمية لـ«الوطن»، عبر «فيسبوك»، وسنعرض لكم خلال السطور التالية أبرز تصريحات هبة رشوان:

هبة توفيق رشوان: والدي لم يتفاجأ بقضية الحجر

وقالت هبة توفيق رشوان إن شقيقتها رفعت قضيتين على والدها، وكلام ابنها ليس صحيحا، مضيفة: «ولو جت اعتذرت هيبقى الاعتذار لأبوها مش ليا، دي حاجة بينهم، وأبوها طول الوقت بيدعيلها ويوصيني بها خيرا، أنا مفيش بيني وبينها حاجة».

هبة رشوان توفيق: والدي لو سكت شوية بخاف يكون جراله حاجة

واستكملت حديثها بأن والدها لم يتفاجأ بتلك القضية، حيث كان يتوقعها لأنها واقعة تحت التأثير، لكنه كان يتمنى ألا يحدث ذلك في النهاية، بالإضافة إلى أنهم في حالة من الاكتئاب بسبب تلك الأزمة، منذ نحو 60 يوما، قائلة: «لوأبويا سكت شوية أو اتأخر، بخاف يكون جراله حاجة، وشكله أصبح عجوز بشكل سريع خلال الشهرين الماضيين، ماكنش بيعجز بالسرعة دي».