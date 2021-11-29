أحمد حلاوة: كتبت ممتلكاتي لبناتي.. «ومش خايف من تكرار سيناريو رشوان توفيق»

قال أحمد حلاوة، اليوم، إن الفنان الكبير رشوان توفيق، نموذج كبير يحتذى به على المستوى الإنساني والفني، معبرا عن حزنه بسبب الأزمة الحالية التي يمر بها «توفيق» في خلافه مع ابنته الصغرى «آية» نتيجة مشاكل مادية، متابعا: «رشوان صديقي من أكثر من 40 سنة.. حياته وأمواله كلها راحت لبناته وزوجته الراحلة».

أحمد حلاوة: لست خائفا من تكرار سيناريو رشوان توفيق

وأوضح «حلاوة»، في حديثه لـ «الوطن»، أنه تأثر بالفنان رشوان توفيق بشكل كبير في حياته، بداية من تسمية ابنتيه على اسمي ابنتي توفيق، «هبة» و«آية»، كما وزع ممتلكاته عليهما خلال حياته، كما فعل تماما رشوان توفيق، قائلا: «وزعت فلوسي وممتلكاتي على بناتي وأنا عايش عايزهم يتبسطوا في حياتي وميستنوش لحد ما أموت».

وأكد أن هناك بعض الممتلكات التي لا تزال باسمه وتحت تصرفه حتى يتثنى لأصحاب الحق في الورث، الحصول عليه حال وفاته، مشيرا إلى أن ما يمنحه لأبناءه وأحفاده في حياته يندرج تحت بند الـ «هبة».

وعن خوفه من تكرار سيناريو ابنة رشوان توفيق، قال: «اللي عايز يشيل حاجة يشيلها.. محدش هياخد حاجة معاه»، وأشار إلى أن ابنتيه طالبتاه باسترجاع أمواله منهما مرة أخرى بعد الأزمة الأخيرة خوفا من حدوث أي شيء يؤدي إلى أزمة مشابهة، ولكنه رفض تماما، متابعا: «بنتي قالت لي إنها خايفة في يوم من الأيام يحصل حاجة وحد من أولادها يزعلني، خصوصا أن اللي حصل من آية بنت رشوان كان صدمة بالنسبة لنا كلنا، ولكن أنا رفضت ده تماما».

رشوان توفيق يعيش حالة نفسية سيئة

وأشار «حلاوة» إلى أن «توفيق» يمر بحالة نفسية سيئة للغاية بسبب أزمته مع ابنته الصغرى، وأنه بالرغم من الخلاف بينهما، يتمنى أن يحتضنها، وأوصى ابنته الكبرى هبة بألا تقسو على شقيقتها.

واستطرد: «أتمنى أن تفوق آية من الغفلة، وتتدارك الموقف قبل فوات الآوان، رشوان توفيق لا يستحق منها ولا من ابنها ذلك».