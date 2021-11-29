السيسي: التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا يتطلب تخفيف الديون المتراكمة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، يتطلب تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بشكل يعود بالفائدة على مختلف شعوب القارة، بما في ذلك تخفيف الديون المتراكمة، فضلا عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة الاقتصادية.

أهمية منتدى التعاون الصيني الأفريقي في تعزيز التكاتف والتضامن المشترك

وشدد «السيسي»، خلال مشاركته في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة الرئيس الصيني، شي جين بينج، وعدد من السادة الرؤساء الأفارقة، على أهمية منتدى التعاون الصيني الأفريقي في تعزيز التكاتف والتضامن المشترك، المبني على تحقيق المصالح والمكاسب المتبادلة بين الجانبين، وذلك لمواجهة الآثار السلبية لجائحة كورونا عل معدلات النمو الاقتصادي.

وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن المنتدى شهد مناقشة سبل ترسيخ الشـراكة البناءة بين القارة الأفريقية والصين، بما فيها التنسيق والتشاور، فيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها الجانبان في سبيل التعافي الاقتصادي من تداعيات جائحة كورونا.

الرئيس: تعزيز التعاون التجاري والاستثماري يعود بالفائدة على الجميع

وأكد الرئيس، أن التعافي الاقتصادي من الجائحة، يتطلب تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بشكل يعود بالفائدة على مختلف شعوب القارة، بما في ذلك تخفيف الديون المتراكمة، فضلا عن مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تجاوز الأزمة الاقتصادية.