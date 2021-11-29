السيسي: مصر أول دولة إفريقية تمتلك القدرات لتصنيع لقاحات كورونا

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعظيم الاستفادة من الدروس المستخلصة من تجارب الدول التي قطعت شوطًا كبيرًا في احتواء فيروس كورونا المستجد، ونقل تلك التجارب لبناء قدرات الدول الأكثر احتياجا لمساعدتها على تخطي تلك الأزمة، وذلك من خلال تبادل الخبرات في مجالات الوقاية والتكنولوجيا الحيوية والتصنيع الدوائي.

مصر أول دولة إفريقية تمتلك القدرات لتصنيع اللقاحات

وأشاد «السيسي»، خلال مشاركته في منتدى التعاون الصيني الإفريقي، عبر الفيديو كونفرانس، بمشاركة الرئيس الصيني، شي جين بينج، وعدد من السادة الرؤساء الأفارقة، بالتجربة «المصرية- الصينية» في مجال تصنيع اللقاحات، التي نجحت مصر من خلالها في أن تكون أول دولة إفريقية، تمتلك القدرات لتصنيع اللقاحات ضد فيروس كورونا.