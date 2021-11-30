7 شروط والتقديم أونلاين.. خطوات الحصول على سيارة لأصحاب الإعاقة

تحرص الحكومة على توفير كل وسائل الدعم لذوي الاحتياجات، متمثلة في المجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة، أصبح بالإمكان الحصول على سيارة معاقين مجهزة طبيًا، معفاة من الجمارك، وذلك من خلال التعاون مع الجهات المختصة، حيث تتحمل كل المصاريف المتعلقة بالجمارك والضرائب.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، يرصد شروط وخطوات الحصول على سيارة لأصحاب الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، في التقرير التالي..

الحصول على سيارة المعاقين معفاة من الجمارك

أتاحت المجالس الطبية المتخصصة، إمكانية تقديم طلبات حصول ذوي الإعاقة على سيارة معفأة من الضرائب، من خلال الموقع الرسمي، الذي يقدم 3 خدمات رئيسية هي..

- حجز موعد للكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك

- الاستعلام وتعديل مواعيد الحجز

- تعليمات عامة عن الكشف الطبى للحصول على سيارة معاقين، أو سيارة معفاة من الجمارك

شروط الحصول على سيارة معاقين معفاة من الجمارك 2021

ووضعت مجموعة من الشروط للحصول على سيارة معفاة من الجمارك كالآتي..

ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة.

أن يكون الشخص المتقدم حاملاً للجنسية المصرية.

ألا تزيد السعة للترية للسيارة عن 1600 cc

يجب أن تكون السيارة مسجلة باسم الشخص صاحب الإعاقة.

إلزام مطابقة التجهيزات الخاصة بالسيارات وفقا للقانون الصادر من القومسيون الطبي.

يمنع أي تصرف بالسيارة بأي صورة من الصور قبل مرور خمس سنوات، على تاريخ حصولها على إعفاء الجمارك الذي يسمح ببيعها.

اجتياز الكشف الطبي لمعرفة قدرته على قيادة سيارة معاقين لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي يتم عن طريق الكومسيون الطبي.

الحصول على تقرير مفصل من المجلس الأعلى، مذكوراً فيه نسبة الإعاقة، ونوع الإصابة ومكانها وتحديد نسبة احتياج المعاق لسيارة المعاقين، ونوع التجهيزات التي يجب أن تتواجد في السيارة وفقاً لحالة المعاق الصحية.

الحصول على تقرير اجتماعي من قطاع الشؤون الاجتماعية، لدراسة الوضع المالي للشخص ذوي الإعاقة، ومدى قدرته على الإنفاق على مستلزمات سيارات المعاقين.

خطوات الحصول على سيارة المعاقين معفاة من الجمارك

أولا، استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي

ثانيا: يقوم المعاق عند الحجز للكشف الطبي بتسجيل البيانات الآتية:

البيانات الشخصية : الرقم القومي، رقم بطاقة الخدمات المتكاملة، الحالة الاجتماعية، العنوان، الوظيفة، رقم التليفون.

اختيار نوع الإعاقة طبقا للقانون ولائحته التنفيذية (حركية، سمعية، بصرية، ذهنية، نفسية، أمراض دم، أمراض قلب).

اختيار مكان الكشف الطبي (الإدارة العامة للمجالس الطبية – المجلس الطبي العام بالإسكندرية – المجلس الطبي العام بسوهاج).

اختيار تاريخ الكشف الطبي.

اختيار الجمرك المطلوب (الجمرك الذي يرغب في الحصول على السيارة منه).

ثالثا: بعد إتمام عملية التسجيل يظهر للمعاق بيان يوضح بياناته الشخصية ومكان وموعد الكشف الطبي والمستندات المطلوبة والفحوصات اللازمة وفقا لكل إعاقة من الإعاقات (يتم طباعة هذا البيان وإحضاره مع باقي المستندات المطلوبة).