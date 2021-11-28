تزامنا مع تسجيل ذوي الإعاقة في المرحلة الثانية لبطاقة الخدمات، يبحث الكثيرون منهم عن رابط الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي بالتفاصيل، وذلك من خلال الرابط الذي حددته وزارة التضامن الاجتماعي، التي أكدت على أن الخدمات المتكاملة هي التسهيلات والمزايا التي يحصل عليها الشخص ذوي الإعاقة من مختلف الجهات الحكومية، مثل «الرعاية الصحية، الالتحاق بالتعليم الدامج، المواصلات وغيرهما».

تفاصيل الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن أنه يتم الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالاسم والرقم القومي بالتفاصيل، من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع المخصص من قبل وزارة التضامن للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة https://rdis.moss.gov.eg.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة له على الموقع، والضغط على أيقونة استعلام.

- عند الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة المرحلة الثانية 2021 بالاسم والرقم القومي، يظهر للمستخدم موقف البطاقة الخاصة بحالة ذوي الإعاقة، إما أنّ الطلب لا يزال قيد الدراسة، أو تظهر موافقة الوزارة على صدور البطاقة.

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدة مستندات للتقدم لاستخراج البطاقة كالتالي:

- صورة بطاقة رقم قومي سارية.

- صورة شهادة ميلاد مميكنة لمن هم دون سن 16 سنة.

- 3 صور فوتوغرافية حديثة ملونة للشخص المتقدم مقاس 6*4 على خلفية بيضاء.

مزايا بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

وأوضحت وزارة التضامن، أنَّ هناك عدة فوائد لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 تتمثل فيما يلي:

- الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.

- التعامل مع حاملها أمام جميع الجهات الحكومية على أنه من ذوي الهمم.

- خصومات على وسائل النقل والمواصلات.

- خصومات على اشتراكات مراكز الشباب.

- خصومات على الأندية الرياضية.

- دخول المناطق الأثرية والمتاحف مجانا.

- الإعفاء الجمركي على السيارات المجهزة.

- الإعفاء من الضرائب.

- الجمع بين معاشين.

- الكشف المجاني في المستشفيات.

- الدمج في المدارس.

- تتيح بطاقة الخدمات المتكاملة الدمج في المعاهد والجامعات.

- التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين.

- الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات.

- الحصول على سكن حكومي مناسب.