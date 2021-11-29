«شاكوش» يتخطى أحزان منعه من الغناء في مصر بحفل كامل العدد بموسم الرياض «فيديو»

تألق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش في حفل غنائي كامل العدد في موسم الرياض 2021، رغم منعه من الغناء في مصر بقرار من رئيس نقابة الموسيقيين الفنان هاني شاكر، حيث ألغت التصريح السنوي له.

«شاكوش» يحيي حفلا في موسم الرياض

ونشر «شاكوش» عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» مقطع فيديو أثناء غنائه في الحفل، وعلق قائلا: «الحمدلله أول حفل في موسم الرياض».

منع حسن شاكوش من الغناء في مصر

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، في منتصف نوفمبر الماضي بيانا، بمنع عدد من مؤدي المهرجانات من العمل وسحب تصاريحهم السنوية للغناء بسبب عدم تقنين أوضاعهم بالنقابة خلال الفترة الماضية.

ومنعت النقابة في بيانها الصادر حينها، 19 من مؤدي المهرجانات من العمل، وهم كالتالي: حمو بيكا وحسن شاكوش وكزبرة وحنجرة ومسلم وأبو ليلة وأحمد قاسم فيلو وأحمد موزة وحمو طيخة وريشا كوستا وسمارة وشواحة، وولاد سليم والعصابة، والزعيم وعلاء فيفتي وفرقة الكعب العالي، ومجدي شطة ووزة وشكل وعمرو حاحا وعنبة.