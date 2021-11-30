إجراءات قانون الجوائح.. حظر المواصلات العامة في حالة تفشي الوباء

تهتم الدولة المصرية مؤخراً بحماية المواطنين من الأمراض، وذلك في ظل انتشار الفيروسات على مستوى العالم، مثل فيروس كورونا الذي أدى إلى وفاة 5 ملايين شخص حول العالم، لذلك وافق مجلس النواب على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستعرض «الوطن» في هذه السطور بعض الإجراءات التي تقوم بها لجنة الجوائح في حالة انتشار الوباء.

إنشاء لجنة إدارة الجوائح الصحية

وأوضح قانون الجوائح الصحية أنه في حالة انتشار الوباء يتم إنشاء لجنة لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية، والتي تقوم بالعديد من الإجراءات لحماية المواطنين في حالة انتشار الوباء، كما يتولى رئيس الوزراء إعلان القرارات بعد عرضها على مجلس الوزراء، ويتم عرض هذه القرارات على مجلس النواب في غضون أسبوع من إعلانها، ويصدر رئيس الوزراء قرارا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين.

تعطيل الدراسة في حالة الجوائح الصحية

وتختص لجنة الجوائح الصحية بالعديد من الإجراءات المهمة، حيث تقوم بتعطيل الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة، كما تقرر اللجنة تعطيل العمل في المؤسسات الحكومية والخاصة والشركات، وتحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها، والعديد من الإجراءات الأخرى تعرف عليها من هنا.

حظر وسائل المواصلات العامة

ويحق للجنة الجوائح ضمن قانون الجوائح الصحية في حالة تفشي الوباء حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص، وذلك للحفاظ على صحة المواطنين، حيث يؤدي الازدحام والتكدس، وسائل الموصلات العامة إلى انتشار الوباء.