اعرف هتدفع كام ضريبة عقارية على منزلك.. «الضرائب» تحددها

«الضرائب العقارية» من الكلمات التي زادت عليها عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل»، حيث يتساءل الكثيرين عن قيمة الضرائب التي يجب دفعها على المنزل الخاص.

وفي هذا الصدد، يستعرض موقع جريدة «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار اليوم، قيمة الضرائب العقارية التي يجب دفعها وفقًا للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، وذلك في السطور التالية:

قيمة الضرائب الواجب دفعها على المنزل الخاص

وبحسب موقع مصلحة الضرائب العقارية، فإن الوحدات العقارية «السكن الخاص» إذا كان أقل من 2 مليون جنيه، فإنه معفي من الضريبة العقارية، لكن يجب أن يتقدم صاحب الوحدة بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

أما إذا كانت القيمة السوقية للوحدة العقارية أكبر من 2 مليون جنيه، فتكون الضريبة العقارية المستحقة نحو 120 جنيهًا.

أما إذا كانت 2.5 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية نحو 750 جنيهًا.

أما إذا بلغت قيمة الوحدة العقارية نحو ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة العقارية حوالي 1380جنيهًا.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أعلن في وقت سابق، أنه تيسيرًا على المواطنين، فقد تم السماح بسداد الضريبة العقارية المستحقة بمنفذ مصلحة الضرائب العقارية بالخزانة العامة، إلى جانب توفير العديد من المنافذ بالأندية الرياضية، وماكينات للتحصيل بالقرى السياحية بالساحل الشمالي، والعين السخنة، ورأس سدر، مع السماح أيضًا بالسداد في مأموريات الضرائب العقارية التي يقع في دائرتها العقارات من خلال طرق التحصيل الإلكتروني المقررة على قسطين متساويين.

وتتيح المصلحة للمواطنين تسديد الضريبة العقارية حتى نهاية العام، أما في تسديد الضريبة العقارية بعد 31 ديسمبر يتسبب في فرض غرامة تأخير يتم تحديدها عن طريق البنك المركزي على أساس سعر الفائدة السائد في السوق وسيسدد الضريبة والغرامة المقررة.