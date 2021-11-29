«التحالف العربي» يدمر منصات لإطلاق الصواريخ البالستية في صنعاء

دمر تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، «التحالف العربي»، أمس الأحد، منصات لإطلاق الصواريخ البالستية تحت الأرض مرتبطة بمطار صنعاء، كما دمر التحالف مرافق لتجميع وتفخيخ المسيرات في قاعدة الديلمي شمال العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال «التحالف العربي»، في بيان، إنه شن ضربات جوية لأهداف عسكرية مشروعة في صنعاء، مؤكدا أن العمليات تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

وأوضح «التحالف»، أن الحوثيين، يستخدمون مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود، وتوعد باتخاذ إجراءات قانونية لإسقاط الحصانة إذا لزم الأمر لحماية المدنيين.

من جانبها، أحرزت القوات المشتركة اليمنية، تقدما جديداً في محور حيس من جهة مديرية الجراحي، جنوب الحديدة الواقعة على ساحل البحر الأحمر، بعد ساعات من تعزيز سيطرتها في مفرق ووادي سقم في جهة مقبنة غرب تعز، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الميليشيات الحوثية.

وأشار الإعلام العسكري لـ القوات المشتركة في بيان، إلى تكبيد الحوثيين خسائر بشرية ومادية، موضحة أن الحوثيين قاموا بتفجير مدرسة «الرون»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأصيب طفل يمني يدعى محمد صادق أحمد، «12 عاما»، بقذيفة مدفعية أطلقها الحوثيون، مساء أمس الأحد، على أحد الأحياء السكنية شرقي مدينة تعز جنوبي غرب البلاد.

بدورها، طالبت اللجنة العليا للطوارئ في اليمن، منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة باطلاع المجتمع الدولي والرأي العام العالمي على القيود المفروضة على اجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مناطق سيطرة الحوثيين، مع استمرار رفضهم للتطعيم ضد الفيروس.

وسجل اليمن، 9987 إصابة بـ«كورونا»، بينها 1964 حالة وفاة معلنة في مناطق الواقعة تحت سيطرةالحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، فيما امتنع الحوثيون عن مشاركة مستجدات الفيروس مع وسائل الإعلام، رافضين دخول اللقاحات إلى مناطق سيطرتهم.

الإمارات تقدم أكثر من 80 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى اليمن

وقدم «الهلال الأحمر الإماراتي»، أمس الأحد، أكثر من 80 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» المضاد لـ«كورونا»، مخصصة لمديريات الساحل الغربي في اليمن المطلة على البحر الأحمر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.