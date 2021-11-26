«التحالف العربي» ينفذ غارات جوية على معسكرات للحوثيين في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، المعروف باسم «التحالف العربي»، أمس الخميس، عن تنفيذ غارات جوية على معسكرات وأهداف عسكرية في العاصمة اليمنية صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال «التحالف العربي»، إنه استهدف معسكر دار الرئاسة بصنعاء، بعد عملية استخبارية دقيقة، رصدت تحركات للحوثيين لنقل أسلحة نوعية.

القيادات الإرهابية أهداف مشروعة للتحالف

وأضاف «التحالف العربي»، أن القيادات الإرهابية، هي أهداف مشروعة على مدار الساعة، مجددا التأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية.

«التحالف العربي»: العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني

وشدد «التحالف»، على أن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

بدوره، أشاد مدير عام شرطة محافظة حجة العميد أمين الحجوري، بصمود الجيش الوطني اليمني المرابط في محور حرض شمال المحافظة الواقعة شمال غربي «صنعاء»، وفقا لما ذكره موقع «سبتمبر نت».

من جانبها، قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الخميس، إن شعب بلاده لن يقبل التجربة الإيرانية، مهما كلفه ذلك من ثمن وسينتصر، مشيرا بعد تسلمه أوراق اعتماد سفير ألمانيا، هوبرت يوزيف يجز، وفير مالطا، كلايف اكوالينا سبيانيول، وسفير اليونان، اليكسيس كونستانتو بولوس، إلى عدم جدية الحوثيين ومن خلفهم طهران للسلام، انطلاقا من أجندتهم العدائية تجاه الشعب اليمني والمنطقة بصورة عامة.

وفي سياق آخر، قال عبد العزيز المفلحي، مستشار الرئيس اليمني، إن قوات يقودها طارق محمد صالح، شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، تخوض مع «قوات العمالقة»، معارك في الساحل الغربي للبلاد ضد الحوثيين وتمكنت من الاستيلاء على مواقع مهمة، مضيفا في مقابلة تليفزيونية، أن بلاده مستعدة لإقامة علاقات مع إسرائيل، إذا تحقق بناء الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المفلحي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة عيدروس الزبيدي، يمثل مصالح شعب الجنوب، داعيا إلى توحيد الجهود ضد العدو المشترك، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.