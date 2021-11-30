التحالف: تدمير ورش لتجميع الصواريخ الباليستية بقاعدة الديلمي في صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تدمير موقع لتجميع وتخزين الصواريخ الباليستية داخل العاصمة اليمنية «صنعاء»، التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقال «التحالف العربي»، إنه استهدف موقعا سريا لخبراء «الحرس الثوري الإيراني» داخل صنعاء، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

«التحالف العربي»: اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين الأضرار الجانبية

وأشار «التحالف العربي»، إلى تدمير ورش لتجميع الصواريخ الباليستية بقاعدة الديلمي مرتبطة بـ«مطار صنعاء»، موضحا: «اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية».

وكان «التحالف العربي»، قال في وقت سابق، إن «مطار صنعاء» قاعدة عسكرية لخبراء الحرس الثوري وحزب الله الإرهابي، متهما الحوثيين بـ استخدام مواقع ذات حصانة قانونية لتنفيذ هجمات عابرة للحدود، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشار «التحالف» في وقت سابق، إلى أن الضربات استجابة فورية للتهديد وإطلاق المسيرات من مطار صنعاء الدولي، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

وكان «التحالف العربي»، أعلن السبت الماضي، رصد تحركات ونشاطات عدائية لـ الحوثيين في «مطار صنعاء الدولي»، مضيفاً أن طائرة مسيرة استطلاعية انطلقت للداخل اليمني من المطار الدولي، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وشدد التحالف الذي تقودة السعودية، على أن استخدام «مطار صنعاء الدولي»، كقاعدة عسكرية انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني.

وتقود السعودية، «التحالف العربي»، منذ مارس 2015، والذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على عاصمة البلاد «صنعاء» منذ عام 2014.