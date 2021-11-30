الصين تسجل 21 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بـ«كورونا»

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 21 حالة إصابة جديدة محلية العدوى بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، بـ البر الرئيسي لـ البلاد، وجميعها في منغوليا الداخلية، أمس الاثنين، فيما لم يتم الإبلاغ عن حالات جديدة مشتبه في إصابتها أو وفيات جديدة.

«لجنة الصحة الصينية» تسجل 18 حالة جديدة وافدة من الخارج

وقالت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، في تقرير يومي، إن 18 حالة جديدة وافدة من الخارج تم تسجيلها في 6 مناطق على مستوى المقاطعات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وكانت «لجنة الصحة الوطنية» الصينية، أعلنت أمس الاثنين، أنه تم إعطاء أكثر من 2.49 مليار جرعة من لقاحات كورونا في البر الرئيسي الصيني حتى أمس الأول الأحد.

وفي كوريا الجنوبية، سجلت «وكالة مكافحة الأمراض»، اليوم الثلاثاء، 3302 إصابة بـ «كورونا» و44 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 447230 حالة، فيما وصلت الحصيلة الإجمالية لـ الوفيات إلى 3624 حالة وفاة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

تونس تعلن عن إجراءات جديدة مشددة لدخول أراضيها

عربيا، أعلنت تونس، أمس الاثنين، اتخاذ إجراءات جديدة مشددة لدخول أراضيها بداية من 1 ديسمبر المقبل، بالتزامن ذلك مع ظهور سلالة «أوميكرون» في عدد الدول حول العالم.

وقال رئيس لجنة الحجر الصحي، محمد الرابحي، في تصريح لإذاعة «موزاييك» التونسية، إنه تم إقرار 5 إجراءات أساسية، من بينها الاستظهار بجوازات التطعيم أو شهادة تثبت استيفاء التطعيم لغير المقيمين من التونسيين والأجانب، الذين تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق.

وأشار الرابحي، إلى أن كل مخالف لهذه الإجراءات سيكون عرضة للعقوبات التي نص عليها الفصل 312 من مجلة الإجراءات الجزائية.