تونس تفرض جواز تطعيم كورونا.. وإصابات الفيروس عالميا تقترب من 244 مليونا

فرضت السلطات التونسية، أمس الجمعة، جواز تطعيم فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» على التونسيين والأجانب الوافدين إلى البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقال مرسوم رئاسي نشر في الجريدة الرسمية التونسية «الرائد»، إنه يفرض على المسؤولين والموظفين إظهار بطاقة تطعيمهم لإتاحة دخولهم مقار الإدارات العامة والخاصة، على أن يتم تعليق عمل من لم يتلقوا التطعيم.

كما نص المرسوم الرئاسي، على أن التصريح مطلوب أيضا لدخول المقاهي والمطاعم والفنادق والمنشآت السياحية.

كما صدر بـ«الرائد»، مرسوم رئاسي يتعلق بجواز التطعيم الخاص بـ«كورونا»، حيث أسند الجواز لكل تونسي أو مقيم بالبلاد يبلغ من العمر 18 عاما فما فوق، واستكمل التطعيم ضد الفيروس، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

كما أسند الجواز المرسوم، للأشخاص الذين لم يبلغوا الـ18 عاما واستكملوا التطعيم، إضافة إلى الأجانب الوافدين على البلاد والتونسيين الحاملين لجوازات أو شهادات تلقيح مسلمة بدول أجنبية.

وفي سياق متصل، اقتربت حصيلة إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» عالميا، من تسجيل 244 مليون إصابة، منذ ظهوره في أواخر عام 2019، وسجلت الإصابات 243729100 حالة، فيما بلغت الوفيات 4953325 حالة، بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 220854647 حالة.

ارتفاع حصيلة إصابات «كورونا» في الولايات المتحدة إلى 45235796 حالة

وفي الولايات المتحدة، سجلت البلاد، أمس الجمعة، 78101 إصابة بـ«كورونا»، و1414 حالة وفاة، ليصل مجموع الإصابات في البلاد إلى ‏ 45235796 حالة، فيما ارتفعت حالات الوفيات إلى 731931 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».‏

ارتفاع إجمالي إصابات البرازيل إلى 21711843 حالة

وفي البرازيل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الجمعة، تسجيل 14502 إصابة بـ«كورونا» و460 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 21711843 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 605139 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

عربيا، سجلت لبنان، أمس الجمعة، 538 إصابة جديدة بـ«كورونا» و4 وفيات، وقالت وزارة الصحة العامة، إن إجمالي الإصابات في البلاد، ارتفع إلى 666385 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات 8445 حالة.