ضبط 145.3 طن كوكايين في عملية «أوريون».. ووصول فيصل المسلم إلى الكويت

شهدت عدد من الدول حول العالم، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث مهمة، منها مصادرة أكثر من 40 دولة في أوروبا والأمريكتين، 145.3 طن كوكايين في المرحلة الثامنة من عملية «أوريون» لمكافحة تهريب المخدرات، فيما طالبت النيابة العامة في فرنسا، بإصدار حكم بالسجن 5 سنوات على فرانسوا فيون في قضية فساد.

وصادرت السلطات العسكرية والشرطية من أكثر من 40 دولة في أوروبا والأمريكتين صادرت 145.3 طن كوكايين في المرحلة الثامنة من «أوريون»، التي انطلقت في عام 2018، وقالت البحرية الكولومبية، إنه تمت مصادرة 66 طنا من الماريجوانا في العملية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأوضحت البحرية الكولومبية، أن نحو 575 شخصا من جنسيات مختلفة تم إلقاء القبض عليهم أثناء الحملة التي استمرت بين شهري أكتوبر ونوفمبر، مشيرة إلى ضبط 49 سفينة إضافة إلى 6 غواصات و3 طائرات.

وتابعت البحرية الكولومبية قائلة، إنه منذ إطلاق «أوريون»، ضبط العمل المشترك ما يزيد على 545 طنا من الكوكايين و244 طنا من الماريجوانا.

رئيس وزراء فرنسا الأسبق متهم في قضية فساد

وفي فرنسا، طالبت النيابة العامة، بإصدار حكم بالسجن 5 سنوات على رئيس الوزراء الأسبق فرانسوا فيون في قضية فساد، كما طالبت بفرض غرامة قدرها 375 ألف يورو وحرمان المسؤول الفرنسي السابق من الحقوق الانتخابية لمدة 10 سنوات.

وواجه فيون أثناء الحملة الانتخابية في عام 2017 اتهامات بأنه قام بتوظيف زوجته كمساعدة له بشكل وهمي، وهي كانت تحصل على الراتب دون أن تنفذ أي مهام.

وطالبت النيابة العامة، بـ إصدار حكم بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ وغرامة 100 ألف يورو على بينيلوب زوجة فيون، وحرمانها من الحقوق الانتخابية لمدة 10 سنوات أيضا.

مشمول بـ العفو الأميري.. وصول النائب الكويتي السابق فيصل المسلم إلى البلاد

وفي الكويت، وصل النائب السابق فيصل المسلم، مساء أمس الاثنين، إلى البلاد قادما من تركيا، بعد أن شمله العفو الأميري الصادر عن الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح.

ووثقت مقاطع فيديو لحظة وصول النائب الكويتي السابق، إلى بلاده التي غاب عنها أكثر من 3 سنوات بسبب حكم صدر بحقه على إثر إدانته بقضية «اقتحام مجلس الأمة».