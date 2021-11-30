رشوان توفيق: مكنتش أتمنى حدوث أزمة مع بنتي.. وطلعت من التجربة بحب الناس

أكد الفنان رشوان توفيق أن الشهرين الماضيين هما أصعب 60 يوما مرَّت عليه بسبب أزمته مع ابنته، مشيرًا إلى أن أول صدمة تعرض لها هي وفاة والده «أول صدمة وفاة أبويا وكنت مرفه والتمثيل واخد مخي والجامعة ولما أبويا مات كانت بداية الكفاح والكبد».

وأثنى رشوان توفيق خلال بث مباشر مع تليفزيون جريدة «الوطن»، على والديه الراحلين «أبويا وأمي كانوا من أولياء الله الصالحين».

وأضاف توفيق «الواحد مكنش يتمنى ده يحصل، والواحد طلع من تجربة صعبة بس محبة الناس»، مثنيًا على زملائه الذين تواصلوا معه وخص بالذكر فوزية محمد علي وميرفت أمين ودنيا سمير غانم.

رأيت دلال عبدالعزيز في المنام ترتدي الأخضر قبل وفاتها بأربع سنوات

وتذكر الفنان رشوان توفيق، الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، معتبرًا أنها انتقلت للرفيق الأعلى وهي في أعلى درجات الإيمان والعمل والتقوى بسبب رؤية رأها لها وهي ترتدي الزي الأخضر قبل وفاتها بـ4 سنوات، لافتًا إلى أن الزي الأخضر هو زي أهل الجنة، كما تذكر الفنان الراحل سمير غانم «كان دمه خفيف وتعليقاته كلها دمها خفيف».

من جهتها، نفت الإعلامية هبة رشوان ما تردد عن أن والدها نزل للعمل بسبب حاجته للمال، مؤكدة أنه نزل للعمل حتى لا يصاب بالاكتئاب «أعلم عن والدي لما مبيمثلش بيكتئب والممثل فيه طاقة جواه لازم تخرج».

وأضافت هبة رشوان «ما كان يؤلمني التصريحات الناقصة التي توحي بالإساءة للسيد الوالد.. أنا جريت».

وأثنت هبة رشوان على البث المباشر لجريدة «الوطن» وانتشاره الكبير على شبكات التواصل الاجتماعي «اللايف عندكم بينتشر انتشار غريب والكلام اللي بيتقال لازم يترد عليه بسرعة واستجابة ولا أروع ولا أسرع».

وأضافت «البيت فيه فلوس وكل حاجة وأنا دايما أقول راجل عنده أملاكه ومش من المفترض وعمره على مشارف الـ90 يتعمل معاه ما حدث»، متسائلة «افرض مش قادر يشتغل هل كان من المفترض أن هذا يحدث».