هبة رشوان توفيق تبكي بسبب أزمة والدها.. وتكشف سبب رفضه عملها في الفن

لم تتمالك الإعلامية هبة رشوان توفيق نفسها وتساقطت دموعها حزنًا، بسبب الموقف الذي يمر به والدها مع شقيقتها، وذلك خلال بث مباشر مع تلفزيون جريدة «الوطن».

وتحدثت هبة رشوان توفيق عن والدها، مؤكدة أنه دائم المناجاة لله وأنه دائمًا يناجي الله ويدعوه سرًا وعلانية، مشيرة إلى أنها ورثت شخصية والدها بينما ورثت شقيقتها آية شخصية والدتهم الراحلة.

ونفت هبة ما تردد عن محبة والدها لها بشكل أكثر من شقيقتها، مؤكدة أنها شائعة، مشددة على أنها دائمًا مع والدها «مبسيبوش ودايمًا لازقة في رشوان توفيق».

وأوضحت هبة رشوان توفيق أن والدها الفنان القدير رفض عملها في الفن في بداية حياتها، وأن الأقدار هي التي ساقتها للعمل في الإعلام لتعمل مذيعة وليست ممثلة مثل والدها.

رشوان توفيق: رفضت عمل ابنتي في الفن لأنها مهنة قاسية

بينما تحدث الفنان القدير رشوان توفيق عن سبب رفضه لعمل ابنته في الفن، معتبرًا أنه مهنة قاسية، متذكرًا المنتج الراحل ممدوح الليثي رئيس قطاع الإنتاج، والذي عرض عليها في بداية حياتها العملية بطولة 3 أفلام ولكنه رفض عملها في الفن بشكل قاطع.

وأكد الفنان القدير أن ابنته هبة ورثت شخصيتها بينما ورثت ابنته آية شخصية وشكل والدتها الراحلة، ودعا لبناته وأحفاده وذريته متمنيًا عودة ابنته آية لحضنه مرة أخرى.