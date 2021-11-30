هبة رشوان توفيق لـ«الوطن»: لم أنم منذ 3 أيام بسبب محبة الناس لوالدي

أكد الفنان القدير رشوان توفيق أن فضل الله كان عظيما عليه بسبب التجربة التي خاضها، مثنيًا على زملائه الذين اتصلوا به، وذكر منهم الفنان أحمد عبدالعزيز والذي أخبره بأن الكثيرين اتصلوا به للاطمئنان عليه، وذكر أنه تلقى اتصالات تليفونية من السعودية والإمارات وغيرها من الدول العربية، معتبرًا خلال بث مباشر مع تليفزيون جريدة «الوطن»، أن هذا من فضل الرحمن عليه وأنه دائمًا يدعو المولى أن يغفر له ذنوبه ويرزقه محبة الناس.

وتحدث توفيق عن الأعمال الفنية التي يشارك بها حاليًا، مثنيًا على المنتج أحمد عبدالعاطي والسيناريست عمرو محمود ياسين، متذكرًا والده الفنان الراحل محمود ياسين والذي تمتد علاقته به لعشرات السنين.

هبة رشوان توفيق: والدي في حالة مناجاة دائمًا لله سواء بصوته أو بقلبه

من جهتها، قالت الإعلامية هبة رشوان توفيق إنها تسمع صوت والدها دائمًا وهي يمشي في الشقة ينادي على والدتها الراحلة أو يدعو لها أو يدعو الله ويكلمه بصوت عالٍ، مشيرة إلى أنه حينما يصلي يتلو القرآن بصوت عالٍ، مؤكدة أن والدها في حالة مناجاة دائمًا لله سواء بصوته أو بقلبه.

وأوضحت أنها كانت حريصة على إبعاد الضغوط عن والدها «أنا قفلت موبايله وكنت لما أحب أجيبه أكلم زميل شغال معاه»، لافتة إلى أنها لم تنم منذ 3 أيام، بسبب محبة الناس لرشوان توفيق مقدمة شكرها لجمهور والدها «مشكورين لكن حقيقي مكنتش ملاحقة من الصحافة والأقارب والمعارف»، مشيرة إلى أن هناك بعض الناس لم تستطع عدم الرد عليهم وتحملت عناء شرح الأزمة لهم «أنا تعبانة قوي قوي قوي».