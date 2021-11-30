تعرف على نظام المكافآت والترقيات والتعيين في قانون العمل الجديد

يتساءل الكثيرون عن نظام المكافآت والترقية والتعيين في قانون العمل الجديد، وكيف ينظمها القانون، كما يتساءلون أيضا عن الزوايا الأخرى للقانون، وهو واحد من أبرز التشريعات العمالية، لكونه يشمل العاملين بالقطاع الخاص الذين يبلغ عددهم نحو 26 مليون عامل في مصر.

الترقيات في قانون العمل الجديد

تناول قانون العمل الجديد شروط الترقية في العمل، على النحو التالي:

- استيفاء الموظف للشروط الموضوعة لشغل الوظيفه المرقى إليها، ويجب أن تكون الترقيه للموظف بقرار يصدر من رؤسائه ويكون رئيسه بنفس المجموعه الوظيفية.

- أن تكون الترقية في الوظيفة التخصصية بناء على بيانات تقرير الآداء ويجب أن يحصل الموظف على تقدير ممتاز.

- باقي الوظائف تكون بالأقدمية، وأن يكون الموظف مشهود له بالكفاءة بموجب تقرير الآداء في آخر عامين.

- إذا كان الموظف حاصل على درجة علميه أعلى تتصل بتخصصه في العمل يؤهل مع الحاصل على ممتاز ويتم المفاضله بينهم بناء على الأقدمية

- والأسبقيه للحاصلين على ممتاز ويليهم الحاصلين على درجة كفء

مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد

ومن الأمور التي يتناولها قانون العمل الجديد، هي المكافآت، ومنها مثلا مكافأة نهاية الخدمة التي نص القانون على استحقاق العامل لها عن مدة عمله، وتم تحديد مكافأة نهاية الخدمة في قانون العمل الجديد، بأن تكون مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الـ5 الأولى التي يقضيها العامل في الخدمة، وبداية من السنة الـ6 يتم صرف أجر شهر عن كل سنة.

التثبيت الإلزامي في قانون العمل الجديد

وعن التعيين في قانون العمل الجديد، ألزم القانون صاحب العمل بتعيين من مر على وجوده في مكان العمل 4 أعوام، ويُسمى بـ«التثبيت الإلزامي»، إلى جانب تحديد الأجر الكامل في العقد الجديد، هذا إلى جانب إلزام صاحب العمل بعدم فسخ عقد العمل غير محدد المدة، وأيضا إلزامه بتوفير سُبل التنقل والإقامة للعمال، وتوفير شروط السلامة والصحة المهنية، وأيضا دعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية بما تحدده اللائحة.

حق المرأة في قانون العمل الجديد

كما تطرق قانون العمل الجديد إلى المرأة العاملة واهتم بحقوقها، ومن تلك الأمور هي إجازة الوضع، وزاد القانون مدة الإجازة من 3 أشهر إلى 4 أشهر، كما يمنحها القانون حق الحصول على ساعة راحة بعد عودتها للعمل.