فئات لا يشملها قانون العمل الجديد.. تعرف عليها

يعتبر مشروع قانون العمل الجديد من أهم القوانين التي يتم مناقشتها في البرلمان، حيث يخدم المشروع فئات كثيرة، من العمال في القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، ويهتم قانون العمل الجديد بتوفير العديد من الحقوق التي يحتاج لها العامل والتي لم تكن متوفرة في القانون القديم، والذي يتيح بيئة وظيفية جاذبة للقطاع الخاص الذي ظل طاردًا لموظفيه خلال الفترات السابقة، وفي هذه السطور أوضحت «الوطن» الفئات التي لا يشملها مشروع قانون العمل الجديد.

الفئات التي لا يشملها قانون العمل الجديد

ويشمل مشروع قانون العمل الجديد قطاعا كبيرا من العمال في القطاعين العام والخاص، كما يشمل المؤسسات الحكومية، إلا أن هناك قطاعا من العمال وأصحاب الحرف لا يشملها مشروع قانون العمل الجديد، وهي عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم، حيث لم يشملهم القانون الجديد.

ويتضمن عمال خدمة المنازل عددا من المهن الهامة التي غفلها القانون الجديد وهم، البوابون، والجناينية، والسائقون، والسفراجية والطباخين والأمن وكل من يعمل داخل المنزل، حيث إن مشروع قانون العمل الجديد نص على أن هذه الفئات لا يشملها القانون.

قانون العمل الجديد

ويجري حاليا مناقشة قانون العمل الجديد في مجلسي النواب والشيوخ، كما يجري التعديل عليه من خلال طلبات يقدمها بعض النواب، وطالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، الحكومة، بسرعة الانتهاء من التعديلات التي سيجري إدخالها على مشروع قانون العمل الجديد، كما طالبت بعرض القانون الجديد على المجلس القومي للمرأة، حيث توجد المرأة في جميع الأعمال ولا بد من مراعاة حقوقها في القانون الجديد، وتقوم بعض لجان النواب والشيوخ بعمل جلسات مكثفة لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد.