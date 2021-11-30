«الشكاوى الحكومية» تستجيب للمواطنين.. أنقذت مسنة من «الفطر الأسود»

كشف الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عن نماذج من استجابات الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المُسجلة على المنظومة، في إطار إهتمامها البالغ بتحقيق أفضل الاستجابات الممكنة، لما تتلقاه وترصده من شكاوى واستغاثات المواطنين، وذلك اتساقا مع المبادرات الرئاسية المتنوعة والرامية لتحقيق حياة كريمة للمواطنين، وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بضمان فعالية وكفاءة سبل تلقي وفحص شكاوى المواطنين، وتوفير قنوات عصرية لتلقي شكاوى أوجه القصور المختلفة، وسرعة التنسيق مع الجهات المختصة، لتفعيل الشراكة مع المواطنين وتعزيز ثقتهم، من خلال الاستجابة للشكاوى والاستغاثات والطلبات والبلاغات المختلفة، التزاما بتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

سرعة الاستجابة للاستغاثات والشكاوى

وأوضح الرفاعي بحسب بيان عنه، أنّ فريق عمل المنظومة يعمل على تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء، بأن يكون على رأس الأولويات في سرعة الاستجابة للاستغاثات والشكاوى التي تتلقاها وترصدها المنظومة، ما يتعلق بالبعدين الصحي والإجتماعي، مشيرا إلى أنّ هناك تعاون وثيق وتنسيق مستمر مع أجهزة وزارة الصحة وقيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية والجامعات والمستشفيات التابعة لها، لتقديم أفضل استجابات ممكنة للمواطنين أصحاب الشكاوى والاستغاثات الطبية.

تدخل عاجل لإنقاذ حياة رضيع عمره 4 أيام

وفي هذا الصدد، عرض الدكتور طارق الرفاعي استغاثة مواطن مقيم بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، يعاني نجله (ي. أ. م) ويبلغ من العمر 4 أيام، من غياب تكوين الجدار الخلفي للصدر من الجلد والعضلات والأعصاب والأوعية الدموية، (عيب خلقي بالجهاز الهيكلي والعضلي)، ومحجوز بأحد المستشفيات بالمدينة لا تتوفر بها الخدمة الطبية اللازمة، ويحتاج إلى تدخل جراحي عاجل.

وأفاد مدير المنظومة، بأنّه جرى التنسيق الفوري مع المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة المنصورة، ومدير عام مستشفى الأطفال الجامعي بجامعة المنصورة، وعقب إفادة المستشفى بتوفير مكان للحالة، تم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل الرضيع من العريش إلى مستشفى الأطفال الجامعي بالمنصورة، وفور وصوله، تم حجزه بحضانة مبتسرين (جراحة)، وتشكيل لجنة عاجلة من استشاري جراحة العيوب الخلفية بالعظام والأوعية الدموية، والتجميل، والأطفال المبتسرين، وخضع للتحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وأقرت اللجنة بوضع الطفل على علاج لمدة 15 يوما، وتم إجراء جراحات لإصلاح العيب الخلقي على مراحل متتالية بنجاح، وحجز الرضيع برعاية الأطفال ما بعد الجراحة، مع توفير بروتوكول العلاج اللازم لاستقرار حالته الصحية.

تدخل عاجل لإنقاذ رضيع عمره شهر

وعرض الرفاعي، استغاثة من مواطن بمحافظة أسيوط نجله يدعى (ا.ر.ر) عمره 30 يوما، يعاني من عيب خلقي بالرئة (انسداد بالشريان الرئوي)، ويحتاج لإجراء جراحة عاجلة بقسم جراحة القلب والصدر أطفال، لعمل تسليك بقسطرة متخصصة، والطفل متواجد بأحد المستشفيات بأسيوط غير المتوافر بها الخدمة المطلوبة.

وأفاد بأنّه جرى التنسيق الفورى مع مدير عام مستشفى أبو الريش الياباني، ورئيس وحدة القلب والصدر بالمستشفى لاستقبال الحالة، وهيئة الإسعاف لنقلها، وفور وصول الطفل للمستشفى خضع للجراحة اللازمة بعد الانتهاء من الفحوصات المطلوبة، وتسكين الطفل بوحدة الرعاية المركزة أطفال، وتوفير بروتوكول العلاج المناسب حتى استقرار حالته الصحية.

إنقاذ مسنة من «الفطر الأسود»

وتناول مدير المنظومة استغاثة مواطن من محافظة المنوفية تعاني والدته البالغ عمرها (69) عاما، من تدهور حالتها الصحية جراء الاشتباه بالإصابة بـ«الفطر الأسود»، حيث انخفضت درجة الوعي لديها، علاوة على قصور بوظائف الكلى والكبد والدورة الدموية، ومرض البول السكري وارتفاع بضغط الدم، موضحا أنّها محجوزة بإحدى المستشفيات التي لا تتوفر بها الخدمة الطبية اللازمة.

وأوضح أنّه جرى التنسيق مع المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة طنطا، الذي أفاد بتوافر مكان لاستقبال الحالة، وعليه تم التواصل مع هيئة الإسعاف لنقل وحجز الحالة بالمستشفى، حيث تم تشكيل لجنة من استشاري (الأمراض المعدية، الكلى، الكبد، والقلب والأوعية الدموية)، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، تأكد إصابتها بـ«الفطر الأسود»، وتقرر حجزها بوحدة الرعاية المركزة العامة (عزل) بالمستشفى، وتوفير بروتوكول العلاج اللازم لاستقرار حالتها الصحية.

توفير مكان لمريض بمستشفى مناسب لوضعه الصحي

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي، إلى شكوى من مواطنة بمحافظة القاهرة، موضحة بها أنّ زوجها (أ. ع. ب) والبالغ من العمر 58 عاما محجوز بوحدة الرعاية المركزة بإحدى المستشفيات الحكومية غير المتوفر بها الخدمة الطبية المناسبة لوضعه الصحي، حيث يعاني من اضطراب بدرجة الوعي وصعوبة بالتنفس نتيجة إصابته بجلطة بالرئة وجلطة بالشريان البطني المغذي للجهاز الهضمي، وجلطات متعددة بالشرايين التاجية للقلب والشريان البابي المغذي للكبد، بما تسبب في قصور بوظائف الكلي والكبد، ويستوجب نقله إلى إحدى المستشفيات الحكومية متعددة التخصصات.

ولفت إلى أنّه جرى التنسيق مع رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، وأكد توفير مكان بمستشفى أحمد ماهر التعليمي، وتم التنسيق مع هيئة الإسعاف لنقل المريض للمستشفى، حيث تم تشكيل لجنة من استشاري (القلب - جراحة الأوعية الدموية – جراحة الجهاز الهضمي والكبد – الصدر – وأمراض الدم)، وبعد إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة له، أقرت اللجنة بضرورة حجز المريض بوحدة الرعاية المركزة بالمستشفى، مع توفير بروتوكول العلاج اللازم لاستقرار حالته الصحية.

إنقاذ طفلة من نزيف بالمخ و«صدمة تسمّمية»

كما عرض مدير المنظومة شكوى من مواطن بمحافظة المنيا، طالب خلالها بتوفير الخدمة الطبية لنجلته (أ. ق. م) البالغة من العمر (13) عاما، والتي تعاني من نزيف بالمخ وصدمة تسممية حديثة فضًلا عن إصابتها بفيروس كورونا بما أدى إلى حدوث اضطراب بدرجة الوعي بالإضافة إلى معاناتها من تاريخ مرضي بحمى روماتيزمية.

وأكد أنّه جرى التنسيق مع كل من مدير عام مستشفى المطرية التعليمي، وهيئة الإسعاف المصرية لنقل وحجز الحالة بالمستشفى، وعليه تم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، وتبيّن وجود شلل بالجانب الأيمن في الجسم وتمدد بشرايين المخ، وجرى تشكيل لجنة عاجلة من استشاري (جراحة مخ وأعصاب أطفال - وقلب وحميات وصدر) وأقرت اللجنة حجز المريضة بوحدة الرعاية المركزة أطفال، حيث تم إجراء منظار جراحي للحالة وتركيب قسطرة وصمام بالمخ، كما تم وضع بروتوكول علاجي للطفلة، وبعد استقرار حالتها الصحية وخروجها من المستشفى، تم إصدار كارت متابعة لها بالعيادات الخارجية بمستشفى المطرية التعليمي.

وفيما يتعلق بمجال الرعاية الاجتماعية، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، أنّه في ظل المبادرات الرئاسية المختلفة وبرامج الرعاية الاجتماعية المتنوعة، أولت وزارة التضامن الاجتماعي اهتماما كبيرا، في ظل التعليمات المستديمة لوزيرة التضامن الاجتماعي لجميع الجهات التابعة للوزارة، بسرعة التفاعل مع ما يتم تلقيه من شكاوى وبلاغات عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل معها وخاصة شكاوى وبلاغات الأشخاص والأطفال بلا مأوى.

إيداع مسن بلا مأوى دور الرعاية بعد رعايته صحيا

وفي هذا الصدد، عرض مدير المنظومة شكوى من وجود مسن بلا مأوى، بأحد الشوارع بمنطقة بئر أم سلطان بالبساتين بمحافظة القاهرة، ويبدو عليه مظاهر الإعياء، وينتابه نوبات «رعشة» شديدة، حيث جرى التنسيق مع فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، وتكليف أعضاء فريق وحدة جنوب القاهرة، بالتوجه لمحل الحالة والتعامل معها، وتبيّن عدم توافر أية أوراق ثبوتية لديه.

وتابع أنّه نظرا لما بدا على الحالة من مظاهر إعياء، جرى التنسيق مع مسؤولي مستشفى أحمد ماهر التعليمي لتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، حيث حصل على الإسعافات الأولية وأجرى التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته، وبعد التأكد من استقرار وضعه الصحي، تولى الفريق التنسيق لإيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة لتلقي الرعاية الاجتماعية والصحية.

نقل مسنة إلى المستشفى وتنسيق لإيداعها دور رعاية

وعرض مدير المنظومة بلاغا من بعض أهالي منطقة فاطمة رشدي بحي الهرم بمحافظة الجيزة، أكدوا فيه وجود مسنة تقيم بمفردها وبلا عائل تبلغ من العمر 80 عامًا، مصابة بكسر بالحوض، وفي حالة إعياء شديد، ما يتطلب نقلها إلى إحدى المستشفيات لعلاجها.

وأفاد بأنّه جرى توجيه فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الجيزة إلى العنوان محل إقامة الحالة، ونظرًا لتدهور وضعها الصحي، جرى التنسيق مع مدير مستشفى الهرم، وعقب ذلك خصصت هيئة الإسعاف سيارة لنقل الحالة للمستشفى، وبعد استقبالها خضعت للتحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وتبين معاناتها من غيبوبة نتيجة بعض أمراض الشيخوخة وكسر بالحوض، وتقرر حجزها بالرعاية المركزة لحين تعافيها، تمهيدًا لإيداعها بعد ذلك بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة.

نقل شاب مصاب بـ«غرغرينا» إلى المستشفى

كما عرض الدكتور طارق الرفاعي بلاغا بوجود شاب بلا مأوى، بمنطقة حدائق القبة بمحافظة القاهرة، ويعاني من تدهور حالته الصحية، مفيدا بأنّه بالتوجيه لوزارة التضامن الاجتماعي وبالتنسيق مع فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة، تم تكليف أعضاء فريق البرنامج بوحدة شمال القاهرة، بالتوجه لمحل تواجد الحالة، ليعثروا عليه في حالة إعياء شديد حالت دون قدرته على السير بصحبة الفريق.

وأشار إلى أنّه جرى التنسيق مع إدارة مستشفى الدمرداش (جامعة عين شمس) وهيئة الإسعاف المصرية لنقل واستقبال الحالة، حيث تبيّن بعد فحصه طبيًا أنّه يحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة بالقدم والساق نتيجة وجود «غرغرينا» بجرح سابق، وعليه تقرر حجز الحالة بقسم الجراحة بالمستشفى لتلقى أوجه الرعاية الطبية اللازمة، على أن تتم المتابعة من خلال فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى لحين تعافيه تمهيدا لنقله وإيداعه بإحدى دور الرعاية الاجتماعية المناسبة.

كما تطرق الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى استعراض شكاوى الطوارئ وذات الخطورة، لافتا إلى أنّه في إطار تعزيز المشاركة الإيجابية للمواطنين وتشجيعهم على التواصل مع الحكومة عبر المنظومة للإبلاغ عن أوجه ومظاهر القصور في بعض المناطق أو الجهات، والتي قد ينشأ عنه أضرار للأشخاص والممتلكات، استجابت فرق الطوارئ بالوزارات والمحافظات والجهات المعنية، خاصة أجهزة الوزارات والمحافظات المختلفة، لإزالة أسباب أغلب تلك الشكاوى عقب توجيهها اليها، وتوثيق الإجراءات المنفذة أثناء قيام فرق العمل المختصة بإزالة أسباب تلك الشكاوى.

رفع تراكمات مياه الأمطار من وحدة غسيل كلوي بمستشفى فلمنج

ومن امثله تلك الشكاوى ما أشار إليه مدير المنظومة من رصد مقطع مصور متداول على فيس بوك، يشير إلى تسرب مياه أمطار وتراكمها بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى مبرة فلمنج بمحافظة الإسكندرية، ضمن تداعيات موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة مؤخرا.

وأفاد بأنّه بالتنسيق مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، أكد رئيس الهيئة نقل الأجهزة وشفط المياه بالوحدة محل الشكوى وإزالتها تمامًا، وإعادة الوضع لما كان عليه، واستئناف العمل لتقديم الخدمة الطبية للمرضى.

رفع آثار حفرة كبيرة في شارع العروبة

كما تطرق الدكتور طارق الرفاعي إلى عدد من الشكاوى الجماعية من بعض المواطنين المقيمين بشارع العروبة بمنطقة الأهرام بمحافظة الجيزة، تضرروا خلالها من وجود حفرة كبيرة بالطريق، بما يتسبب في عرقلة حركة سير السيارات وإتلاف إطاراتها وتعريض حياة مرتادي الشارع للخطر، مشيرا إلى أنّه بالتوجيه لمحافظة الجيزة، أفاد حي الطالبية بتوجيه مسؤولي الرصف بالحي، لصيانة الطريق محل الشكوى، وإعادة رصفه، وبذلك تم إزالة أسباب الشكوى.

تسليك بالوعة في بولاق الدكرور

وأشار إلى رصد منشور متداول على فيس بوك، بشأن تراكم مياه الصرف الصحي بشارع عبد المنعم حرب خلف مصنع الأدوية، حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بما تسبب في انتشار الروائح الكريهة بالمنطقة، مؤكدا أنّه بالتوجيه لمحافظة الجيزة، أفاد رئيس حي بولاق الدكرور بأنّه بالتنسيق مع شركة الصرف تم تسليك بالوعة الصرف الصحي المتسببة في ارتداد المياه ورفع التراكمات، وإزالة أسباب الشكوى.

شفط مياه أمطار بمحيط منازل أبيس في محرم بك

وعرض لمنشور متداول تم رصده عبر فيس بوك، بشأن وجود تراكمات مياه أمطار بكميات كبيرة بمحيط منازل سكان شارع صلاح الدين بمنطقة أبيس العاشرة بمحرم بك بمحافظة الإسكندرية، جراء موجة الطقس السيئ التي مرت بها البلاد.

وأفاد بأنّه بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، حيث أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية بأنّه جرى الدفع بسيارات شفط المياه إلى العنوان محل الشكوى، وسحب جميع التجمعات وإزالة أسباب الشكوى.

إصلاح ماسورة مياه خلف النادي الأهلي

كما أشار مدير المنظومة إلى رصد منشور متداول بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى من وجود ماسورة مياه مكسورة بشارع الطاقة خلف النادي الأهلي بمدينة نصر بمحافظة القاهرة، منذ فترة دون إصلاح، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات - مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، أفاد رئيس مجلس اداره شركة مياه القاهرة، بإرسال فريق الصيانة المختص للعنوان محل الشكوى، وإصلاح ماسورة المياه وإزالة أسباب الشكوى.

إصلاح ماسورة صرف في الشروق

واستعرض شكوى من كسر ماسورة صرف صحي الواصلة لإحدى العمائر السكنية بنطاق المجاورة الخامسة بمدينة الشروق خلال إتمام أعمال الحفر لمد خطوط الغاز الطبيعي بالمنطقة، بما يؤدي إلى تراكم مياه الصرف بمحيط العمارة وانتشار الروائح الكريهة والحشرات.

وأفاد بأنّه بالتوجيه إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أفاد جهاز مدينة الشروق بالتنسيق مع شركة الغاز المسؤولة عن الأعمال بالمنطقة، لإصلاح ماسورة الصرف الصحي المكسورة، وإزالة أسباب الشكوى.

الاستجابة لشكوى سكان عقار في الغربية من تصدعات وشروخ

وأشار إلى شكوى جماعية من قاطني أحد العقارات السكنية بدوران سكة زفتى حي ثان المحلة بالمحلة الكبرى محافظة الغربية، من انهيار جزء من سقف الطابق الخامس والأخير بالعقار علاوة على حدوث تصدعات وشروخ بالحوائط واحتمالية سقوط مأذنة المسجد المقامة بعاليه المبنى، بما يشكل خطرا داهما على حياة السكان والمارة.

وأكد أنّه بالتنسيق مع محافظة الغربية، أفادت رئاسة حي ثان المحلة الكبرى، بالتواصل مع ورثة العقار موضوع الشكوى، وإلزامهم بترميم سقف الطابق الخامس والأخير وإصلاح الشروخ الكائنة بجميع الحوائط، لدرء الخطر عن السكان، وهو ما أثنى عليه مقدم الشكوى معربًا عن شكره لسرعة الاستجابة لشكواه وإزالة أسبابها.

كما أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنّ المنظومة تعاملت وتابعت شكاوى المواطنين الخاصة ببعض المخالفات، بالتنسيق مع الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الداخلية، لاسيما تلك التي تطلبت سرعة تحرك الأجهزة لضبط المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لبسط هيبة الدولة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي والحفاظ على حياة المواطنين ومصالحهم.

ضبط متهم بالبلطجة في القاهرة

وفي هذا الصدد، أشار مدير المنظومة إلى شكوى من مواطن تضرر من تعرضه لاعتداء بالضرب والترويع من مواطن آخر يدعي (أ. م. أ) مقيم بإحدى المناطق الشعبية بمحافظة القاهرة، موضحًا أنّ بحوزته سلاحا ناريا «رشاش وطبنجة 9 ملم»، مطالبًا بالتدخل لضبط الأسلحة لتحقيق الأمن والسلام الاجتماعي.

وأفاد بأنّه بالتوجيه لوزارة الداخلية، وبعد ثبات صحة ما ورد بالشكوى تم استصدار إذن من النيابة العامة لضبط المشكو في حقه وآخر ثبت تورطه أيضًا في حيازة سلاح ناري «بندقية خرطوش 6 طلقات لذات العيار»، وعليه تم تحرير محضر رقم 859 جنايات لسنة 2021، وبالعرض على النيابة العامة اتخذت الإجراءات القانونية في إطار من الشرعية والقانون.

كما تطرق إلى شكوى من مواطن تضرر خلالها من عدم تنفيذ حكم قضائي ضد أحد التجار المقيمين بمركز دمنهور بمحافظة البحيرة، صدر ضده حكم بالحبس جراء عدم الإيفاء بالقيمة المالية لإيصالات أمانة حررها نظير استلامه بضائع من والد الشاكي، مشيرا إلى أنّه بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أفادت بضبط المشكو في حقه لصدور حكم قضائي ضده بالحبس في القضية رقم 10454 لسنة 2021.

تشميع سنتر دورس خصوصية في دمياط

وأشار مدير المنظومة إلى شكوى من وجود مركز لتقديم دروس خصوصية للطلاب بشارع الثلاثيني مدينة كفر البطيخ، بمحافظة دمياط، حيث يتكدس به أعداد كبيرة من الطلاب دون مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي أو اتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأفاد بأنّه بالتوجيه لمحافظة دمياط، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بشن حملة للتصدي والتفتيش على مراكز تقديم الدروس الخصوصية غير المرخصة والمخالفة للقانون، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع مركزين مخالفين بينهما المركز محل الشكوى، حيث وجد داخلهما عند الضبط عدد من الطلاب، وعليه تم تشميع المركزين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وفيما يتعلق بالسلع التموينية والرقابة على الأسواق، أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنّه في إطار اهتمام الحكومة بالتعامل مع شكاوى ضبط الأسواق ومكافحة الغلاء والتأكد من توفر الاحتياجات اليومية للمواطنين من السلع والخدمات، ومن خلال التنسيق والتعاون المثمر بين المنظومة ووزارة التموين والتجارة الداخلية، والأجهزة المعنية بالرقابة على الأسواق، وفرت تلك الجهات استجابات مثلى وسريعة ردا على شكاوى المواطنين.

وفي هذا الصدد، أشار مدير المنظومة إلى شكوى من أحد المواطنين المقيمين بمحافظة الدقهلية، ضد محطة بيع مواد بترولية مقامة بجوار المقابر بمدينة الجمالية بالمحافظة، لتلاعبها بعدد اللترات المزودة للسيارات المترددة على المحطة، مطالبًا باتخاذ اللازم حيال صاحب المحطة.

وأكد أنّه بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت إدارة تموين الجمالية بمديرية التموين بمحافظة الدقهلية، بأنّه بالبحث والدراسة تبيّن أنّها طلمبة رصيف غير مرخصة وتم تحرير محضر جنح امن دولة رقم 6954 لسنة 2021 ضد المالك لحيازته 300 لتر بنزين 80 دون أوراق تموينية وفق الضبط بالمقياس الموجود بالطلمبة.

ولفت الرفاعي، إلى شكوى من مواطن مقيم بإحدى القرى التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، ضد منفذ بيع لحوم مجمدة وسلع غذائية مجهولة المصدر، ويبدو عليها عدم الصلاحية للاستهلاك الآدمي، بما يلحق أضرارًا بالصحة العامة للمواطنين.

وأكد أنه بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت إدارة تموين فاقوس بمديرية تموين محافظة الشرقية، جرى تشكيل حملة بمعرفة مدير الإدارة ورئيس قسم الرقابة التموينية للتفتيش على المنفذ محل الشكوى، وتبين وجود سلع مجهولة المصدر مُعدة للتداول وبيعها للمواطنين، وعلية تم تحرير محضر جنح رقم 26903 لسنة 2021.

وتطرق الدكتور طارق الرفاعي أيضا، إلى شكوى ضد أحد المصانع المنتجة للمياه الغازية والكائنة بالمنطقة الصناعية بمحافظة سوهاج، لإعادة استخدام زجاجات بلاستيكية مُستخدمة من قبل في تعبئة منتجه، فضلًا عن إدخال مواد غير مصرح باستخدامها وبدائل سكر مجهولة المصدر وأطعمة منتهية الصلاحية بعملية الإنتاج.

وتابع أنّه بالتوجيه للهيئة القومية لسلامة الغذاء، أفادت بفحص الشكوى بالتعاون مع مباحث التموين، وعليه تم تحرير محضر جنح رقم 661 لسنة 2021 ضد المدير المسؤول عن المصنع لاستخدام مواد خام مجهولة المصدر بعمليه الإنتاج، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المصنع.

كما عرض مدير المنظومة شكوى من وجود منفذ تمويني مغلق منذ قرابة 3 أشهر بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الأهرام بمحافظة الجيزة، بما يتسبب في إجهاد المواطنين حاملي البطاقات التموينية بالذهاب إلى منفذ آخر يبعد عن محل إقامتهم.

وأوضح أنّه بالتوجيه لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أفادت مديرية التموين بمحافظة الجيزة بتوقيع غرامات مستحقة على التاجر صاحب المنفذ، وتحرير محضر ضده برقم 18625 جنح لسنة 2021 لغلق المنفذ.

وقال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنّ وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئات والشركات التابعة، تبذل جهودا جادة لتحقيق استجابات فورية في التعامل مع الشكاوى الموجهة لها، وخاصة تلك المرتبطة بتركب وصيانة شبكات الغاز الطبيعى للمنازل، وكذا تحويل السيارات لتعمل بالغاز الطبيعي.

وفي هذا الصدد، أشار مدير المنظومة إلى شكوى المواطن (ع. ح. ح) المقيم بمركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، مفادها وجود ماس كهربائي بمواسير الغاز الطبيعي الواصل لمنزله، معربًا عن تخوفه من حدوث مخاطر لأسرته جراء ذلك.

وأكد أنّه بالتوجيه إلى وزارة البترول والثروة المعدنية أفادت شركة الغاز المتعاقد معها، بتوجيه فرق الطوارئ للعنوان محل الشكوى، وبمراجعة التوصيلات تبين سلامتها، وتم فصل الغاز بناء على طلب الشاكي، لحين صيانة الوصلات الكهربائية بالمنزل والمتسببة في حدوث الماس بوصلات الغاز الطبيعي، وبعد أن أجرى الشاكي الصيانة لتلك الوصلات الكهربائية، تم توجيه طاقم الطوارئ مرة أخرى لمراجعة الأعمال والتأكد من سلامتها، وإعادة تشغيل الخدمة مرة أخرى.

وأشار مدير المنظومة إلى شكوى مقدمة من أحد المواطنين المقيمين بمنطقة عين شمس بمحافظة القاهرة، بشأن وجود تسريب غاز من المحبس الواصل لشقته، وأفاد بأنّه بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية أوضحت شركة الغاز المتعاقد معها، توجيه فريق الطوارئ لعنوان الشاكي، وتأمين محبس الغاز خاصته، ومعالجة التسريب، كما اتضح وجود عيب بالبوتاجاز الخاص بالشاكي والتنبيه عليه بضرورة إصلاحه.

كما عرض الدكتور طارق الرفاعي شكوى من المواطن (ح. ص. س) المقيم بحي الزهور بمحافظة بورسعيد، تضرر خلالها من حدوث أعطال بالسيارة الخاصة به منذ تحويلها للسير بالغاز الطبيعي، ويطالب باتخاذ اللازم وإصلاح السيارة.

واكد أنّه بالتوجيه إلى وزارة البترول والثروة المعدنية، أفادت شركة الغاز المسؤولة عن فحص الشكوى، بالتواصل مع المواطن وبعد حضوره إلى مركز الصيانة وإجراء الفحص الفني الشامل للسيارة، تبين وجود عطل بوحدة التحكم وعليه تم توجيه الشاكي بتغييره، وبعد إتمام ذلك، حضر مرة أخرى لمركز الصيانة وتم إصلاح السيارة، وتسليمها للعميل بنفس اليوم.

وأكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنّ المنظومة تنسق مع وزارة الموارد المائية والري، وتولي اهتماما كبيرا بشكاوى واستغاثات المواطنين الخاصة بتأهيل الترع والمصارف الزراعية، وتبطينها، أو تطهير تلك الترع، أو شكاوى التعديات على الترع والمصارف المختلفة، حيث انتتهت المنظومة من بحث ودراسة الشكاوى والاستغاثات وتوجيهها للوزارة، والتي وفرت استجابات من خلال التحرك السريع لعلاج الشكاوى وإزالة أسبابها.

وفي هذا الصدد، أشار مدير المنظومة إلى عدد من الشكاوى الجماعية من بعض أهالي قرية بشلاو التابعة لمركز نقادة بمحافظة قنا، تضرروا خلالها من تراكم القمامة والحيوانات النافقة بترعة فرع صوص وخاصة بالجزء المار منها بالكتلة السكنية، مطالبين بتطهيرها.

وأكد أنّه بالتوجيه لوزارة الموارد المائية والري، أفادت الإدارة العامة للموارد المائية والري بغرب محافظة قنا (هندسة ري نقادة)، بإصدار أمر تطهير المجرى المائي ونقل المخلفات والقمامة وناتج التطهير الكائن على جانبي الترعة للمقالب العمومية وحسم الشكوى.

وأشار إلى شكوى من أحد المواطنين المقيمين بإحدى قرى مركز سمسطا بمحافظة بني سويف، بشأن عدم اكتمال عملية تطهير المصرف المار بالقرية حيث تم تطهير جزء منه فقط دون الباقي، وأكد أنّه بالتوجيه لوزارة الموارد المائية والري، أفادت إدارة صرف بنى سويف، أنّ المصرف موضوع الشكوى سبق وصدر له أمر تطهير ذاتيا بمعدات الهيئة وتم التطهير فعليًا في المسافة من الكيلو 2.500 إلى الكيلو 3.200، ونظرًا لاعترض الأهالي على تطهير الجزء المتبقي من المصرف، نسقت الإدارة مع قوات الشرطة، وتم تمكين معدات الهيئة من إتمام عملها وتطهير المصرف، وإزالة أسباب الشكوى.

وتطرق مدير المنظومة أيضا إلى شكوى من أحد المواطنين القاطنين بإحدى قرى مركز المراغة بمحافظة سوهاج، تضرر خلالها من تلوث مياه ترعة أبو عوض، بما يضر بالأراضي الزراعية المعتمدة عليها في ري محاصيلها.

وأكد أنّه بالتوجيه إلى وزارة الموارد المائية والري، أفادت الإدارة العامة لري سوهاج بأنّ المجرى المائي محل الشكوى (ترعة أبو عوض) الآخذة من ترعة جنابية سبق تطهيرها عدة مرات بناءً على الأمرين رقمي 67 ورقم 244 الصادرين من الإدارة لعقد التطهيرات ونزع الحشائش ميكانيكيًا، وبالمرور الدوري على الترعة تلاحظ قيام بعض الأهالي بإلقاء مخلفات داخل المجرى المائي وعليه تم تحرير محاضر مخالفات لمرتكبي الواقعة، وفى ذات الوقت تم تطهير الترعة المذكورة.

وفيما يخص شكاوى المواطنين المرتبطة باسترداد حقوقهم سواء من الشركات التي تعاقدوا معها لشراء منتجات أو الحصول على خدمات، ولم تفي هذه الشركات بالتزاماتها؛ أكد الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، أنّ الوزارات والأجهزة والهيئات المختلفة تعاملت مع هذه الشكاوى كل فيما يخصه لإعادة الحق لأصحابه.

وفي هذا الصدد، أشار مدير المنظومة إلى شكوى من عدم استعادة مبلغ 3215 جنيها من أحد الفنادق السياحية الكائنة بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث أفاد الشاكي بأنّه أودع المبلغ بالحساب البنكي للفندق كجدية حجز منذ أكتوبر 2021، وأفاد بأنّه ألغى الحجز خلال الفترة المسموح بها، وأخطر الفندق بذلك، وطالب الشاكي باسترداد مبلغ الحجز.

وأكد أنّه بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، أفادت بأنّ الفندق المشكو في حقه أعاد المبلغ المالي محل الشكوى وأودعه في الحساب البنكي للمواطن.

كما تطرق إلى شكوى من أحد المواطنين تضرر خلالها من عدم استلامه رخصة السيارة خاصته، حيث تقدم لإنهاء إجراءات تجديدها إلكترونيًا باستخدام منظومة الدفع الإلكتروني، جراء عدم توريد إحدى شركات الدفع الإلكتروني المبلغ المالي المودع من خلاله لسداد الرسوم المقررة عليه لصالح وحدة المرور التابع لها، مطالبًا بسرعة إنهاء الإجراءات واستلام الرخصة أو استرداد أمواله المودعة.

ولفت إلى أنّه بالتوجيه إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد الجهاز بالتنسيق مع الشركة المعنية بالشكوى، لتقديم الخدمة المطلوبة للمواطن واتخاذ الإجراءات المنوطة بها، حيث تمكن بالفعل من استلام رخصة سيارته بعد تجديدها لمدة عام وإزالة أسباب الشكوى.

وعرض الدكتور طارق الرفاعي شكوى من رفض إحدى الشركات المنتجة للسلع المعمرة، إجراء الصيانة المجانية لغسالة اشتراها، رغم شموله ضمن فترة الضمان المقررة من الشركة ذاتها، وطالبت حائز السلعة بسداد مبالغ مالية مقابل إصلاح العطل بالجهاز، مفيدا بأنّه بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، أفادت الشركة محل الشكوى بإتمام الصيانة المجانية للجهاز، وإصلاح العطل وإزالة أسباب الشكوى

وأكد أيضا أنّ المنظومة تلقت شكوى مقدمة من أحد المواطنين، أفاد فيها بتضرره من أحد منتجات الشعر، اشتراها عبر فيس بوك، وبعد الاستخدام اكتشف أنّ المنتج غير مطابق للمواصفات والمقاييس المعتمدة، كما أفاد بأنّ المنتج تسبب في إتلاف شعره، وبمحاولة التواصل مع الشركة البائعة، لم يجد أدنى استجابة.

وأكد أنّه بالتوجيه إلى جهاز حماية المستهلك، أفاد بأنّه بعد التواصل مع المشكو في حقه تعهد برد قيمة المنتج والبالغ 4000 جنيه، وبالتواصل مع الشاكي أفاد بقيام الشركة برد قيمة منتج الشعر، وإزالة أسباب شكواه.