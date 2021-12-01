لو موظف ادعى تعاطي المخدرات لأسباب مرضية.. اعرف رد «علاج الإدمان»

قال الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه سيتم تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر الجاري، ‪ أي بعد أسبوعين من الآن، مشيرا إلى أن قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها الذي صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه، الهدف منه حماية أرواح المواطنين والحد من الحوادث القائمة والمتسبب فيها العنصر البشري بسبب تعاطي المواد المخدرة.

مراحل تحليل المخدرات على موظفي الدولة

وأشار عثمان في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن عملية تحليل والكشف عن المخدرات بين الموظفين بالجهاز الإداري تمر بعدة مراحل تتمثل فيما يلى :

- أول مرحلة هي سحب العينة من الموظف، من خلال لجنة ممثلة عن الصندوق ووزارة الصحة ومصلحة الطب الشرعي، إذ يجرى سحب عينة بول من الموظف، وفي حالة وجود اشتباه أو أي مؤشر إيجابي يجرى أخذ العينة وإعادة تحليلها في معامل وزارة الصحة.

- في حالة اعتراض الموظف بأي مؤسسة، على نتيجة العينة، يجرى التظلم من خلال الطب الشرعي، وإعادة التحليل مرة أخرى على مصلحة الطب الشرعي.

- يجري الطب الشرعى التحليل التوكيدي الذي يؤكد بشكل قطعي ثبوت التعاطي من عدمه.

- تحليل الطب الشرعي يؤكد ما إذا كان هناك تفاعلات دوائية، أم لا.

كشف إكلينيكي للموظف لإثبات صحة كلامه

- اذا كان الموظف في حاجة إلى تظلم وقال للجنة: «أنا باخد ترامادول علشان تعبان وليس معه إثبات»، يجرى عمل كشف إكلينيكي للموظف لإثبات صحة كلامه حتى لو لم يتواجد معه روشتة أو أي دليل.

- الكشف الإكلينيكي من خلال مصلحة الطب الشرعي يثبت مدى صحة كلام الموظف من عدمه، ولا يكون هناك أي مشكلة، وفي حالة التأكد بشكل قطعي من ثبوت التعاطي يجرى مخاطبة الجهة الإدارية، لاتخاذ الإجراءات بدءًا من 15 ديسمبر 2021، وهي الفصل.