«التعليم» تعلن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي لمدارس STEM

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والذي يبدأ يوم الأحد 5 ديسمبر المقبل وينتهي يوم 9 ديسمبر من نفس الشهر.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيتم إجراء الامتحانات العملية على فترات لكل تجربة (يتم امتحان الفصل الواحد في فترة دراسية واحدة مع إعداد المعامل لذلك)، مع إمكانية عدم عقد امتحان للحاسب الآلي والتربية الدينية للتخفيف في الوقت واستمرار حصص المواد الدراسية لبقية الفصول.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من التخصصات الأخرى لتنظيم سير العمل، على أن يكون مدرسو المادة جميعهم هم المتواجدون داخل المعمل، بمصاحبة الموجه المتابع.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي وهي كالتالي:-

- الأحد 5 ديمسبر، امتحان مادة الفيزياء واللغة العربية وتربية دينية.

- الاثنين 6 ديسمبر، امتحان مادة الكيمياء واللغة الإنجليزية.

- الثلاثاء 7 ديسمبر، امتحان الأحياء والمواطنة، والحاسب الآلي.

- الأربعاء 8 ديسمبر، امتحان علوم الأرض الفترة الأولي، والفترة الثانية امتحان الرياضيات.

- الخميس 9 ديسمبر الفترة الأولي امتحان مادة الميكانيكا، والفترة الثانية امتحان اللغة الثانية .

مواعيد امتحانات العملي لطلاب الصف الثاني الثانوي STEM

وحددت وزارة التربية والتعليم مواعيد امتحانات العملي للفصل الدراسي الأول، لطلاب الصف الثاني الثانوي بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM وهي كالتالي:-

الأحد 5 ديسمبر: فيزياء

الاثنين 6 ديسمبر: كيمياء

الثلاثاء 7 ديسمبر: أحياء

الإربعاء 8 ديسمبر: علوم أرض

الخميس 9 ديسمبر: ميكانيكا