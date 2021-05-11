أعلنت مديريات التربية والتعليم والتعليم الفني، في عدد من المحافظات، أنه سيجري إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021، في المدارس ورقياً، بعد الاعتماد من الإدارات التعليمية، وذلك بحسب ما كشفت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأوضحت المديريات أنه جرت مراجعة الدرجات التي حصل عليها طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، مع المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021

وأكد محمد عبدالتواب مدير عام مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة القاهرة، أنه سيجري إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021، بعد عيد الفطر المبارك، والانتهاء من عقد الامتحانات التكميلية للطلاب الذين تغيبوا عن امتحانات شهر أبريل 2021.

وأضاف «عبدالتواب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجري إعلان النتيجة ورقياً في المدارس، بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية، مشيراً إلى أنه سيجري عقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2021، ورقياً، في شهر يونيو المقبل.

«تعليم الجيزة» تعلن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021

من جابنه، قال مجدي الجيار وكيل أول مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إنه جرى إعلان نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021، في المدارس بعد اعتمادها من الإدارات التعليمية، بالإضافة إلى إعلان درجات طلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

وأضاف «الجيار» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيجري عقد الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، ورقياً في المدارس بعد عيد الفطر، لافتاً إلى أنه سيجري تكثيف الإجراءات الاحترازية في المدارس لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي سياق منفصل، حثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع طلاب الصف الثالث الثانوي، لمتابعة البث المباشر لمراجعة مادة الكيمياء غداً الأربعاء الموافق 12 مايو، في تمام الساعة الثانية ظهراً، موضحة أنه يمكن كتابة الأسئلة في التعليقات على منصة حصص مصر التعليمية، للإجابة عليها أثناء البث.

وشددت الوزراة على جميع الطلاب بضرورة عدم فصل الإنترنت من التابلت خلال فترة الإجازة، موضحة أنه سيجري عقد امتحانات الثانوية العامة التجريبية في نهاية شهر مايو الجاري.