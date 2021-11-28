تعرف على موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022.. إلكترونية بالمدارس

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن موعد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022، والأخرى الخاصة بالنقل، سيكون منتصف يناير، طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، ولا صحة لتأجيلها أو إلغاءها كما ردد البعض، بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا تحت مسمى «أوميكرون».

إعلان جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022 خلال أيام

وأضاف وزير التربية والتعليم، في بيان له، أنه سيجرى الإعلان عن جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022، والأول أيضا، خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن الدراسة منتظمة بالمدارس، وأن قرار وقفها أو تأجيلها تختص به وزارة الصحة واللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول منتصف يناير المقبل، وشهادة إتمام الثانوية العامة، يوم السبت 11 يونيو 2022.

امتحانات أولى وثانية ثانوي إلكترونيا بالمدارس

وأكدت الوزارة أنه سيجرى عقد امتحانات الصف الثاني الثانوي 2022، والأول كذلك إلكترونيا باللجان الامتحانية في المدارس، علي أجهزة التابلت، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

ولفت وزارة التربية والتعليم، إلى أنه جرى الانتهاء من توزيع أجهزة التابلت على طلاب أولى ثانوي، الذين سددوا التأمين والأوراق المطلوبة، منوهة إلى أنه سيجرى تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت والامتحان بنظام التقييم الجديد بشكل تدريجي، من خلال الحضور بالمدرسة.

تفعيل أجهزة التابلت لطلاب أولى ثانوي

وأكدت وزارة التعليم، أنه جرى تفعيل أجهزة التابلت لطلاب أولي ثانوي بالمدارس وربطها بمنصة التعلم على بنك المعرفة قبل تسليمها للطلاب، مؤكدة أن جميعها دخلت على منصة التعلم، ويستطيع الطالب الدخول والمذاكرة ومراجعة دروسه.

وأشارت إلى أن منصات التعلم الموجودة على أجهزة التابلت تتضمن محتوى هائل من المراجع والفيديوهات، بجانب كتاب المدرسة؛ إذ جرى توفير نسخة pdf، في جميع المواد الدراسية.