«التعليم»: لا امتحانات الكترونية لأولى ثانوي لهذه الفئات

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، على أنه من المقرر عقد امتحانات طلاب الصف الأول الثانوي العام لمن لم يتسلموا التابلت بشكل ورقي، ولا تغيير في هذه القواعد هذا العام، باعتبار أن الامتحان الإلكتروني يستهدف الطلاب الذين تسلموا أجهزة التابلت.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه سيكون من الصعب تجهيز غرف حاسب آلي في المدارس وتوصيلها بشبكة الإنترنت ليؤدي عليها الطلاب الذين ليس بحوزتهم التابلت، الامتحان الإلكتروني، وبالتالي فإنه المستقر عليه أن يؤدي طلاب المنازل الامتحان ورقيا، ومعهم كل من يتسلم التابلت.

تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت ونظام التقييم الجديد

وأضاف المصدر، أنه سيتم تدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت والامتحان بنظام التقييم الجديد بشكل تدريجي من خلال الحضور بالمدرسة، استعدادًا لامتحانات نصف العام الدراسي، والتي تبدأ منتصف يناير المقبل طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي والمعتمدة من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

إعلان جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خلال أيام

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم إعلان جدول امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خلال أيام، بعد الانتهاء منه، مشيرا إلى أن الامتحانات ستكون باللجان الامتحانية بالمدارس، وستتم وسط إجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من فيروس كورونا.

ولفت المصدر، أنه تم توزيع أجهزة التابلت على طلاب أولى ثانوي، الذين سددوا التأمين والأوراق المطلوبة وأقرار ولي الأمر.

15 يناير امتحانات الفصل الدراسي الأول

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد امتحانات النقل والثانوية العامة والدبلومات الفنية، وترصدها «الوطن» في السطور التالية:

- 15 يناير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل.

- يوم السبت 11 يونيو امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة.

- يوم السبت 21 مايو الامتحانات النظرية للدبلومات الفنية.

- يوم السبت 11 يونيو الامتحانات العملية للدبلومات الفنية.