إيهاب توفيق يستعد لإطلاق «سنة حلوة» باحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد

يستعد المطرب إيهاب توفيق لإطلاق أغنية جديدة بعنوان «سنة حلوة» مخصصة للاحتفالات أعياد الميلاد بالإضافة إلى توافقها مع اقتراب الكريسماس ورأس السنة 2022.

وكلمات أغنية «سنة حلوة» من كلمات ملاك عادل، لحن مدين، توزيع عادل عايش، التوزيع الموسيقي أحمد عادل، ومن المقرر تصويرها كفيديو كليب مع المخرج سعيد مطاوع.

وروج إيهاب للكليب عبر موقع الفيديوهات والصور انستجرام قائلا «سنة حلوة.. قريبا».

«أنت اختياري» لـ «إيهاب توفيق»

تأتي «سنة حلوة» لإيهاب توفيق بعد مرور أقل من 3 أسابيع على إطلاقه لأغنية «أنت اختياري» التي حققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيقها لقرابة 7 ملايين مشاهدة، وهو ما يعد أسلوبا جديدا يتبعه توفيق لإحداث تغييرات شاملة في خططه الفنية المستقبلية، وتولي أحد صناع كبار النجوم «تامر عبد المنعم» إدارة أعماله.

وتقول كلمات الأغنية:

«أنت اختياري في حاجات كتير..

في حياتي كانت مش عادية..

في حياتي ناس وقابلت ناس مفروضة عليا..

لكن حبيبي أنت الوحيد اللي..

اختياري حبك قراري حبك قراري..

يلا نسرق من السعادة اللي جاي من..

عمرنا يلا نبني قصر عالي ع القمر لينا وحدنا..

والنجوم تشهد علينا وتحكي قصة..

حبنا بكرا ليك أنت بس والحياة أنت وأنا..

عايز الحقيقة أنت بداية كل شي حلو في حياتي..

أنا عايز أقول إن أنت أغلى من حياتي».

«أنت اختياري» تعد عودة قوية وجريئة للنجم إيهاب توفيق وهي كلمات ولحن محمد رفاعي وتوزيع عادل عايش وتم تصويرها مشاهد الكليب بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، مع المخرج عادل سرحان وشاركت في بطولة الكليب الفنانة الجزائرية كاميليا ورد كموديل.