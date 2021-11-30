انخفاض درجات الحرارة اليوم وغدا على كافة الأنحاء: الصغرى تسجل 10 درجات

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن وجود انخفاض تدريجي على كل الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارًا، إذ من المتوقع أن تسجل القاهرة 27 درجة مئوية، و24 درجة على السواحل الشمالية، و31 على درجة شمال الصعيد، و35 درجة على جنوب الصعيد.

انخفاض الحرارة وفرصة لسقوط الأمطار

ويقول خبراء الأرصاد إنَّ الفرصة مهيأة اليوم لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة 30% تقريبًا، وتمتد غدًا لتشمل مناطق متفرقة من شمال الدلتا.

ويتوقع الخبراء أنَّ تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية اليوم، وتمتد غدًا لتشمل مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأكّد الخبراء أنَّه «لا زلنا نشهد تكوّن الشبورة المائية في الصباح الباكر من الخامسة وحتى السابعة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد».

ويوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنَّ هناك اضطرابًا في الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تبلغ سرعة الرياح 50:65 كم/ ساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 3 إلى 4 أمتار ونصف المتر.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 1 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 2 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 12.