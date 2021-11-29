هيئة الأرصاد الجوية: طقس حار نهارا ومائل للبرودة ليلا.. «فيديو»

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد، وبسنت الحسيني، ومنة الشرقاوي، حالة الطقس اليوم الإثنين، إذ تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، وأن يكون الطقس حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية صباحا.

طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء

وعن حالة الطقس ليلا، أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون مائل للبرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم، على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية، والتي متوقع أن تكون كالآتي:

القاهرة العظمى 33 والصغرى 20.

الإسكندرية العظمى 31 الصغرى 20.

مرسى مطروح العظمى 31 والصغرى 20.

سيوة العظمى 35 والصغرى 19.

بورسعيد العظمى 30 والصغرى 21.

دمياط العظمى 30 والصغرى 20.

الإسماعيلية العظمى 34 والصغرى 21.

السويس العظمى 33 والصغرى 21.

العريش العظمى 30 والصغرى 21.

سانت كاترين العظمى 28 والصغرى 14.

طابا العظمى 30 والصغرى 22.

شرم الشيخ العظمى 33 والصغرى 21.

الغردقة العظمى 32 والصغرى 20.

الفيوم العظمى 34 والصغرى 16.

بني سويف العظمى 33 والصغرى 15.

المنيا العظمى 34 والصغرى 16.

أسيوط العظمى 33 والصغرى 15.

سوهاج العظمى 34 والصغرى 15.

قنا العظمى 35 والصغرى 16.

الأقصر العظمى 35 والصغرى 16.

أسوان العظمى 36 والصغرى 16.