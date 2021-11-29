هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء 30-11-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، وفق البيان الصادر قبل قليل، أن يسود البلاد غدًا الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون الطقس بارد ليلًا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس غدًا

وقال خبراء الأرصاد إنّ الشبورة المائية تتكوّن في الصباح الباكر، على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كما يتوقع الخبراء أن تكون الفرصة مهيأة غدًا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية بنسبة 30% تقريبًا على فترات متقطعة، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، حيث يتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر ، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا في مصر

القاهرة 27 16

الإسكندرية 24 15

وادي النطرون 28 16

طنطا 27 16

شبين الكوم 27 16

دمنهور 28 16

بلطيم 25 16

مطروح 22 15

السلوم 22 14

سيوة 25 14

بورسعيد 25 16

دمياط 25 16

الزقازيق 27 16

المنصورة 27 16

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 16

العريش 26 16

رفح 26 16

رأس سدر 30 16

نخل 32 11

نويبع 32 16

طابا 30 17

كاترين 25 11

الطور 30 16

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 32 20

مرسى علم 31 18

الفيوم 34 16

بني سويف 30 14

المنيا 30 14

أسيوط 31 15

سوهاج 32 15

قنا 33 15

الأقصر 34 16

أسوان 35 16

إدفو 35 16

أبو سمبل 33 15

الوادي الجديد 35 14

شلاتين 32 19

أبو رماد 32 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 28 20.