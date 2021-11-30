الأرصاد تزف بشرى لمحبي الشتاء: انخفاض تدريجي للحرارة على كل الأنحاء

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حدوث انخفاض تدريجي لدرجات الحرارة اليوم على كل الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد نهارا.

وأوضحت الهيئة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة درجة حرارة 27 درجة، بينما من المتوقع أن تسجل السواحل الشمالية 24 درجة وأن يسجل شمال الصعيد 31 درجة وأن يسجل جنوب الصعيد 35 درجة.

كما توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون هناك فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة (30%) تقريبا، وتوقعت أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية.

وقال خبراء الأرصاد، إنّ الشبورة المائية تتكوّن في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة البحرين

وكشف خبراء الأرصاد حالة البحرين المتوسط والأحمر متوقعين أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون من خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 27 16

الإسكندرية 24 15

وادي النطرون 28 16

طنطا 27 16

شبين الكوم 27 16

دمنهور 28 16

بلطيم 25 16

مطروح 22 15

السلوم 22 14

سيوة 25 14

بورسعيد 25 16

دمياط 25 16

الزقازيق 27 16

المنصورة 27 16

الإسماعيلية 29 14

السويس 29 16

العريش 26 16

رفح 26 16

رأس سدر 30 16

نخل 32 11

نويبع 32 16

طابا 30 17

كاترين 25 11

الطور 30 16

شرم الشيخ 30 19

الغردقة 32 20

مرسى علم 31 18

الفيوم 34 16

بني سويف 30 14

المنيا 30 14

أسيوط 31 15

سوهاج 32 15

قنا 33 15

الأقصر 34 16

أسوان 35 16

إدفو 35 16

أبو سمبل 33 15

الوادي الجديد 35 14

شلاتين 32 19

أبو رماد 32 19

حلايب 29 20

رأس حدربة 28 20.