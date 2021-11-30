70 % نسبة تنفيذ أعمال حماية رأس سدر من أخطار السيول

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، استعداد المحافظة لاستقبال موسم السيول، حيث جرى وضع خطط المواجهة والتدريب عليها بمراكز العمليات عن طريق الشبكة الوطنية للتدخل السريع، ونقل الأحداث بالصوت والصورة وتقديم المشورة والحلول.

400 مليون جنيه تكلفة حماية طور سيناء وطابا من أخطار السيول

وقال «فودة»، إن الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية، افتتح الشهر الجاري مشروعات حماية مدينتي طور سيناء وطابا من أخطار السيول بتكلفة تجاوزت 400 مليون جنيه، ضمن أعمال المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول بتكلفة 850 مليون جنيه.

70% نسبة التنفيذ في سد وردان

قال علي حمادة، رئيس مدينة رأس سدر، في تصريح لـ«الوطن»، إن نسب التنفيذ في مشروع حماية رأس سدر من أخطار السيول تجاوزت 70%، موضحا أن الأعمال يبلغ تكلفتها 75 مليون جنيه وهي عبارة عن بحيرة وحاجز سعة 15 مليون متر مكعب.

وأضاف، أن أعمال الحماية تجرى في وادي وردان التابع لقرية أبو صويرة تحت إشراف وتنفيذ الموارد المائية بجنوب سيناء، مؤكدا أن أعمال الحماية بالوادي عبارة عن إقامة سد بطول 1800 متر، وارتفاع 10 أمتار، وجاري العمل ببحيرة بعرض 350 مترًا، وطول ألف متر، وعمق 6 أمتار، وقناة لمفيض المياه بالمنطقة المحيطة بوادي الطيبة.

افتتاح مشروع حماية الطور من أخطار السيول

وقال المهندس أحمد مصطفى مدير عام المياه الجوفية، في تصريح اليوم، إنه جرى افتتاح مشروع حماية الطور من أخطار السيول، وهو أحد أهم وأكبر المشروعات التي جرى تنفيذها من قبل وزارة الري ضمن المرحلة الثانية لحماية جنوب سيناء من أخطار السيول بتكلفة 250 مليون جنيه.