استمرار العمل بمشروع حماية الطور من السيول: إنشاء بحيرة وحاجز

أكد المهندس عبد الرحمن فريد، مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، أنه جاري تدبيش وأرنكة وتسوية البحيرة والحاجز، الجاري تنفيذهما بمنطقة وادي إسلي بمدينة الطور، لحماية المدينة من أخطار السيول، ضمن المرحلة الثانية للمشروع.

وأضاف مدير إدارة المياه الجوفية، أن أعمال حفر البحيرة وتدبيش حاجز بحيرة أخرى في وادي التمان التابع للمدينة، تجرى تحت إشراف الإدارة العامة للمياه الجوفية بجنوب سيناء، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال "فريد" في تصريح له اليوم السبت، إن العمل بالمشروع يسير طبقا للبرنامج الزمني للعملية، وبلغت نسبة التنفيذ الفعلية للمرحلة الثانية من مشروع حماية المدينة 76.4%.

وأوضح أن عملية حماية مدينة الطور من أخطار السيول، هي إحدى العمليات الخمسة الجاري تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء، وتتضمن إنشاء خمس بحيرات بالحواجز الترابية، بأودية الأعوج، وأملاحة، والثمان، وبدر، وإسلا، إضافة إلى إنشاء سدين بوادي ميعر، وسد بوادي حبران.

وأشار مدير الإدارة العامة للمياه الجوفية، إلى أن المرحلة الثانية لحماية مدينة الطور، تقع شرق الطريق الدولي الجديد "طريق النفق- شرم الشيخ"، داخل 7 أودية، وهي ميعر، والأعوج، واملاحه، والثمان، وإسلا، وحبران، وبدر، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 276.077 مليون جنيه، كما بلغت قيمة الأعمال التي جرى الانتهاء من تنفيذها، 166.948 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء من المشروع في منتصف شهر يونيو المقبل.