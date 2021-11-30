فرنسا تسجل أول إصابة بـ«أوميكرون» في جزيرة ريونيون بالمحيط الهندي

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور أوميكرون في جزيرة ريونيون الفرنسية في المحيط الهندي، وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، «غابرييل أتال»، الخبر في مقابلة مع إذاعة يوروبا1.

وقال «باتريك مافينغوي»، عالم الأحياء الدقيقة بمركز أبحاث الأمراض المتوطنة بالجزيرة، إن الشخص الذي ثبت إصابته بالسلالة المتحورة الجديدة، يبلغ من العمر 53 عامًا، سافر إلى موزمبيق وتوقف في جنوب إفريقيا قبل العودة إلى «ريونيون»، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

المصاب قادم من موزمبيق عبر جنوب أفريقيا

وقال «مافينغوي»، إن المصاب وضع قيد الحجر الصحي، ويعاني من آلام في العضلات وإرهاق.

وكانت وزارة الصحة الفرنسية، أعلنت الأحد الماضي، أنها رصدت 10 حالات إصابة محتملة بمتحور كوفيد الجديد «أوميكرون»، في أنحاء البلاد، وتابعت الوزارة في بيان لها، أن الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بالمتحور الجديد، قدموا من دول جنوب إفريقيا.

وبدأت فرنسا أول حملة للتطعيم المعزز للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، وحصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل مدة خمسة أشهر، وقال وزير الصحة الفرنسي «أوليفييه فيران»، إن هذا الإجراء سيكون الأكثر فاعلية في مواجهة الموجة الخامسة من وباء كورونا، خاصة مع حلول فترة أعياد نهاية السنة.

وأشار وزير الصحة الفرنسى، إلى أنه اعتبارا من اليوم بات اللقاح متاحا في مراكز التطعيم أو في الصيدليات والعيادات الخاصة.