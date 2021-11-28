فرنسا: الاشتباه في إصابة 10 حالات بمتحور كورونا الجديد

أعلنت الحكومة الفرنسية، اكتشاف نحو 10 حالات يشتبه في إصابتها بالمتحور الجديد من كورونا «أوميكرون»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

فرنسا تبدأ حملة التطعيم المعزز للأشخاص أكبر من 18 عاما

وبدأت فرنسا أول حملة للتطعيم المعزز للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما، وكانوا قد حصلوا على اللقاح المضاد لفيروس كورونا قبل مدة خمسة أشهر.

ونقلت قناة فرنسا 24 عن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قوله إن هذا الإجراء سيكون الأكثر فاعلية في مواجهة الموجة الخامسة من وباء كورونا، خاصة مع حلول فترة أعياد نهاية السنة.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أنه اعتبارا من اليوم بات اللقاح متاحا في مراكز التطعيم أو في الصيدليات والعيادات الخاصة.