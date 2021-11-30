واشنطن: «أوميكرون» وارتفاع إصابات كورونا يشكلان مخاطر على الاقتصاد

حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، جيروم باول، من أن متحور «أوميكرون» والارتفاع الأخير في إصابات كورونا، يشكلان مخاطر على الاقتصاد الأمريكي، ويضفيان عدم يقين على توقعات التضخم، وفقا لما ذكره «صوت بيروت إنترناشيونال».

«باول»: المخاوف بشأن الفيروس يمكن أن تقلل من رغبة الناس في العمل

وأضاف باول، في شهادة معدة مسبقًا للإدلاء أمام «مجلس الشيوخ»، أن المخاوف الأكبر بشأن الفيروس يمكن أن تقلل من رغبة الناس في العمل بشكل شخصي، ما قد يبطئ التحسن في سوق العمل ويزيد اضطرابات سلسلة التوريد.

من جانبها، أشارت وزارة التجارة الأمريكية، أمس الاثنين، إلى أنه من المبكر جدا القول إن «أوميكرون»، سيكون له أي تأثير على سلاسل التوريدات العالمية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، ارتفعت مؤشرات «سوق الأسهم» الأمريكية، أمس الاثنين، عند إغلاق جلسات التداول في «بورصة ‏‏‏نيويورك»، وصعد مؤشر ‏«ستاندرد أند بورز 500»، ‏‎60.65‎‏ نقطة أو ‏‎1.32‎‏%، ليسجل ‏‎4655.27‎‏ نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»

ارتفاع مؤشر «ناسداك المجمع» عند الإغلاق بـ ‏‎291.17‎‏ نقطة

كما ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي، ‏‎236.60‎‏ نقطة أو ‏‎0.68‎‏%، ليحقق عند الإغلاق، ‏‎35135.94‎‏ نقطة،، فيما شهد مؤشر «ناسداك المجمع»، زيادة بـ ‏‎291.17‎‏ نقطة أو 1.88%، ليسجل ‏‎15782.83‎‏ نقطة.‏

بدورها، تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي بأكثر من 11%، أمس الاثنبن،، وتراجعت عقود الغاز تسليم يناير بنحو 63 سنتا، أو 11.45%، لتسجل عند التسوية 4.854 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي سياق متصل، ارتفع الدولار الأمريكي، وذلك مع هدوء الأسواق بعد الصدمة الأولى لاكتشاف «أوميكرون»، وزاد مؤشر الدولار بنسبة 2.1% إلى 96.367.

وتراجع اليورو، بنحو 0.4% إلى 1.1271 دولار، كما هبط الين الياباني مقابل الدولار الذي ارتفع 0.2% إلى 113.76 ين للدولار، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

من جانبه، تراجع الفرنك السويسري 0.3% أمام الدولار الامريكي، فيما قال بنك الاستثمار «جولدمان ساكس»، إنه لن يعدل توقعاته الاقتصادية على أساس ظهور السلالة الجديدة «أوميكرون» حتى يتضح أثرها.

وعلى صعيد متصل، أشارت أمينة محمد، نائبة الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أن تأمين التمويل اللازم لـ التنمية المستدامة أصبح أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، في خضم عجز الثقة المتزايد بين من يملكون ومن لا يملكون، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».