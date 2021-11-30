اليابان تسجل أول إصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»

سجلت اليابان، اليوم الثلاثاء، أول إصابة بمتحور كورونا الجديد «أوميكرون»، وهي لزائر وصل من ناميبيا مؤخرا.

وقال هيروكازو ماتسونو، كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إن المصاب - وهو رجل في الثلاثينيات من العمر- ثبتت إصابته بالفيروس عند وصوله إلى أحد المطارات يوم الأحد الماضي، وخضع للعزل ويعالج في المستشفى.

وأشار كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، إلى أن تحليل الجينوم الذي جرى اليوم الثلاثاء، أكد أن الرجل الثلاثيني مصاب بـ«أوميكرون»، المتحور الذي اكتشف لأول مرة في جنوب إفريقيا، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس».

اليابان تسجل أول إصابة بمتحور أوميكرون

وأعلنت اليابان، أمس الإثنين، تعليق دخول جميع الزوار الأجانب من جميع أنحاء العالم، تزامنا مع انتشار المتحور الجديد عن فيروس كورونا؛ ما دفع عدد متزايد من الدول إلى تشديد التدابير الاحترازية على حدودها.

وقال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا: «نتخذ تلك الخطوة كإجراء احترازي طارئ لمنع السيناريو الأسوأ في اليابان»، موضحا أن الإجراء سيدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.

حالة الإصابة لزائر وصل من ناميبيا مؤخرا

القرار يعني أن اليابان ستعيد الضوابط الحدودية التي خففتها في وقت سابق، خلال الشهر الجاري، أمام الزوار من رجال الأعمال، والطلاب، والعمال الأجانب، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وحث رئيس الوزراء اليابانى، السكان على الاستمرار في ارتداء الكمامات، والتزام التدابير الأساسية لمكافحة الفيروس حتى يعرف العلماء المزيد من التفاصيل عن المتحور أوميكرون.

حذرت منظمة الصحة العالمية أمس الإثنين، من أن الخطر العالمي من أوميكرون «مرتفع للغاية»، وذلك بناء على الأدلة الأولية، قائلة إنه قد يؤدي إلى «زيادة مفاجئة مع عواقب وخيمة».