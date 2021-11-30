زيادة معاشات «المهندسين» 20% قريبا

أعلنت نقابة المهندسين، اليوم، موافقة هيئة مكتب النقابة، على توصية بزيادة معاشات الأعضاء بنسبة 20% بدلا من 15% والتي طرحت أثناء انعقاد الجمعية العمومية للمهندسين الخميس الماضي، على أن يُصرف المعاش بالزيادة في شهر يناير 2022.

زيادة معاشات المهندسين

وذكرت النقابة في بيان عنها، أنّ زيادة معاشات المهندسين جاءت بناءً على ما تم الاتفاق عليه في الجمعية العمومية العادية للنقابة المهندسين، التي انعقدت بتاريخ 25 نوفمبر 2021، بشأن تفويض هيئة مكتب النقابة، لدراسة مدى إمكانية تطبيق زيادة معاشات المهندسين بنسبة 20% بدلًا من 15%.

وواصلت نقابة المهندسين، أنّه بعد اطلاع هيئة مكتب النقابة في اجتماعها الذي عقد أمس، على الدراسة المقدَّمة من أمانة الصندوق بشأن إمكانية تعديل النسبة إلى 20% بدءًا من يناير 2022، طبقًا لموقف السيولة المتاحة والإيرادات المتوقعة، أوصت هيئة المكتب بإمكانية زيادة المعاشات بنسبة 20% بدلًا من 15% طبقًا لنتائج الدراسة المقدَّمة، اعتبارًا من شهر يناير 2022، والعرض على المجلس الأعلى للنقابة برئاسة المهندس هاني ضاحي في اجتماعه المقبل.

عمومية نقابة المهندسين

وذكرت نقابة المهندسين في بيانها، أنّها عقدت جمعيتها العمومية بحضور كبير لم تشهده النقابة من قبل، وخلال انعقاد الجمعية، أعلنت النقابة فائضا تاريخيا بصندوق المعاشات تخطي 600 مليون جنيه» بحسب نص البيان.

وكان المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، أعلن خلال الجمعية العمومية الأخيرة زيادة معاشات النقابة بدءا من يناير المقبل، مؤكدا أنّ أمانة صندوق النقابة أعدّت دراسة لزيادة المعاشات وحددت الزيادة بنسبة 15%، وأشار إلى أنّ الدراسة ستعقد مرة أخرى لرفع نسبة الزيادة إلى 17% أو 20%، كما أعلن زيادة الحد الأقصى للرعاية الصحية من 25 ألف جنيه حتى 27 ألف جنيه دون أي زيادة في قيمة الاشتراك.