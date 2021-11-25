نقيب المهندسين: لم نصرف مليما واحدا من صندوق المعاشات على مشروع المستشفى

قال هاني ضاحي نقيب المهندسين، إنَّ الجهاز المركزي للمحاسبات جهة محايدة، تقرّ الحقيقة وتضع النقاط فوق الحروف، مؤكّدًا تحقيق النقابة فائضًا في صندوق المعاشات للعام الثالث على التوالي، بعد أن كان المجلس السابق يحقق عجزًا بلغ فى آخر سنة له 222 مليون جنيه.

معاشات المهندسين

وأكّد أنَّه لم يتمّ صرف مليم واحد من صندوق المعاشات على مشروع المستشفى، الذي بدأ بالتبرعات، رغم أنَّه ليست مستشفى خيري ودون أي دراسات، متابعًا أنَّ «حرصًا منا على المحافظة على المال العام تم عمل دراسات الجدوى الاقتصادية والتصميمات واستكمال كل الإجراءات دون المساس بأموال صندوق المعاشات.

وطالب «ضاحي»، بعدم المتاجرة بمشاعر المهندسين، مؤكّدًا أنَّ المجلس الحالي للنقابة ليس له أي مآرب أو مطالب، حيث لم يتقاض أي من أعضاء هيئة المكتب أي بدلات طوال الفترة السابقة، مشددًا على أن ما عرضه الجهاز المركزي للمحاسبات هو الحقيقة التي يحاول البعض تغييرها.

عمومية المهندسين

وأشاد الجهاز المركزي للمحاسبات أمام الجمعية العمومية للمهندسين، بالسياسة المالية التي تنتهجها النقابة، مشيرًا إلى أن صندوق المعاشات والإعانات حقق فائضًا للعام الثالث على التوالي، حيث حقق عام 2018 فائضًا، قدره 178 مليون جنيه وفي عام 2019 حقق فائضًا، قدره 365 مليون جنيه، في حين أنَّه حقق عام 2020 فائضًا كبيرًا بلغ 621 مليون جنيه، وذلك بعد أن كان يحقق عجزًا سنويًا دائمًا.

وأرجع الجهاز المركزي، بحسب بيان لنقابة المهندسين منذ قليل، ذلك إلى ارتفاع تحصيل الدمغة الهندسية، وكذا الإيرادات المتحصلة من مشروع التصالح في مخالفات البناء، إضافة إلى مشروعات الإسكان والاستثمار فى مشروعات النقابة، مشيدًا بما حققه مجلس النقابة من فائض رغم زيادة المعاشات، وهو ما يعكس مدى الجهود المبذولة لزيادة الإيرادات وتخفيض المصروفات.