نقابة المهندسين تنظم يوم توظيفي السبت المقبل

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، تنظيم لجنة التوظيف اليوم التوظيف الهندسي لتأهيل المهندسين لسوق العمل، وأوضحت أنه سيتم خلال اليوم عمل سحب على الفرص التدريبية، والتي سوف يتم توفيرها عن طريق الشركات المشاركة باليوم كما سيتم الحديث عن فرص العمل المتاحة ببعض الشركات وكيفية التقديم وشروط القبول بهذه الفرص.

يوم التوظيف الهندسي

وقال بيان صادر عن نقابة المهندسين إن يوم التوظيف الهندسي يتم من خلاله تقديم كبرى الشركات الهندسية، مجموعة من المحاضرات التأهلية لسوق العمل وهي:

- Design modeling

-Consulting career path

- Engineers in business ( Marketing , Sales , Project management)

- CV writing & Interview skills

- Critical thinking

وذكرت النقابة في بيانها أنه سيتم تنظيم يوم التوظيف الهندسي، يوم السبت المقبل الموافق 4 ديسمبر الساعة 10 صباحًا بمقر النقابة العامة للمهندسين، على مسرح النقابة بالدور الأرضي، وأوضحت أنه يتم التقديم من خلال الرابط التالي من هنــا .

محاضرات مجانية

وعلى صعيد المحاضرات المجانية، قالت بيان النقابة إن شعبة الهندسة الميكانيكية، برئاسة المهندس عادل درويش، نظمت مساء أمس بقاعة المؤتمرات الكبرى بالنقابة العامة للمهندسين، محاضرة للدكتور إبراهيم صالح، الأستاذ بالكلية الفنية العسكرية، عن أنواع الصمامات الهيدروليكية.

وأوضحت أنه شارك في المحاضرة العشرات من المهندسين، فيما تابعها عبر تقنية «الزوم» عدد كبير من مهندسي الميكانيكا في محافظات مصر المختلفة، وأدارها المهندس سامي ترك، عضو مجلس شعبة ميكانيكا ومنسق عام المحاضرات.

وفي محاضرته، استعرض الدكتور إبراهيم صالح، أنواع الصمامات، مؤكدًا وجود أنواع عديدة لها، أشهرها 3 أنواع تختلف فيما بينها من حيث معدلات التحكم في الضغط ومعدلات تدفق واتجاه حركة الزيوت الهيدروليكية في المحركات والمعدات.

وأشار صالح إلى أن صناعة الصمامات تتطور بشكل سريع مثلما يحدث في الصناعات الإلكترونية، وقال: «صناعة الصمامات تتطور بشكل سريع جدا، وتشهد طفرات متتالية في فترات وجيزة، والمستقبل القريب سيشهد طفرات هائلة بها، كما تناول تأثير عناصر التصميم المختلفة على أداء الصمامات تحت ظروف تشغيل مختلفة، واستعرض تطبيقات مختلفة لاستخدام الصمامات».

وفي نهاية المحاضرة، قدّم المهندس سامي ترك، درع نقابة المهندسين للأستاذ الدكتور إبراهيم صالح، تقديرًا لجهوده ومحاضراته المهمة التي يقدمها لمهندسي الشعبة الميكانيكية.