ضبط سيارة بها 3500 وحدة زريعة سمك بكفرالشيخ وإعادة ضخها ببحيرة البرلس

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط سيارة نقل محملة بـ 3500 ألف وحدة زريعة أسماك بوري حية صغيرة الحجم، بدون تصريح، مخالفة لقانون الصيد 124 لسنة 1983، حيث تم ضبط السيارة بالتنسيق مع مشروع تنمية الموارد بالمحافظة، بمنطقة واقعة شمال البرلس بالطريق الدولي الساحلي، بصحبة قائدها، طبقاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء أشرف صلاح مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى في بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.

وشدد محافظ كفر الشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر، مع ملاحقة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ.

ضبط سيارة نقل محملة بـ 5200 ألف وحدة زريعة

وقبل أيام جرى ضبط سيارة نقل محملة بـ 5200 ألف وحدة زريعة أسماك بوري حية صغيرة الحجم، دون تصريح، بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983، وتمكنت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق مع مشروع تنمية الموارد بالمحافظة، من ضبط السيارة بمنطقة واقعة شمال البرلس بالطريق الدولي الساحلي، بصحبة قائدها، طبقاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.