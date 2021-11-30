تعيين 1545 شابا منهم 23 من ذوي القدرات في الإسماعيلية

عيّنت مديرية القوى العاملة في الإسماعيلية، 1545 شابا منهم 23 من ذوي القدرات الخاصة من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فيما بلغ المسجلين بها 2688 شابا، حسب ما أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة.

استخراج 792 شهادة قياس مستوى المهارة

تلقى الوزير تقريرا بذلك بحسب بيان، من أحمد جابر مدير المديرية، أشار فيه إلى أنّه خلال أكتوبر الماضي، استخرجت المديرية 792 شهادة قياس مستوى المهارة، و742 رخصة مزاولة الحرفة، وتلقت 24 شكوى عمالية، تم تسوية شكوى منها وديا، وتحويل 13 شكوى للقضاء، و10 ما زالت تحت البحث والدراسة.

زيارات تفتيشية على 37 منشأة

وأشار إلى أنّ المديرية بدأت زيارات تفتيشية من خلال مفتشي العمل على 334 منشأة بنظام الدوري النهاري وحملات التفتيش الشامل لمراقبة تطبيق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 17 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد ندوتين لتوعية العمال حضرها 25 عاملا، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 99 منشأة، وتحرير 11 محضرا للمنشآت المخالفة، وعقد 7 ندوات توعية.

وفي مجال تراخيص عمل الأجانب، استخرجت المديرية 16 ترخيص عمل للأجانب لأول مرة، فضلا عن تجديد 42 آخرين طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.