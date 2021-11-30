«القومي للمرأة» يعقد الندوة الافتراضية الثانية للتصدي للعنف ضد النساء

تعقد لجنة الإعلام في المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة سوزان القليني، الندوة الافتراضية الثانية تحت عنوان «دور الإعلام في التصدي للعنف ضد المرأة»، الخميس المقبل، وذلك في إطار الاحتفال السنوي «16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة».

ضيوف ندوة «القومي للمرأة»

حضر الندوة بحسب بيان، النائبة الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب، الكاتب الصحفي الدكتور أحمد مختار، وكيل الهيئة الوطنية للصحافة، الدكتورة نهاد أبوالقمصان، وعالم الاجتماع الدكتور أحمد زايد.

التوعية بحقوق المرأة

تهدف الندوة إلى التوعية بحقوق المرأة، ومناقشة أهم بنود اتفاقية سيداو التي تناهض التمييز، وتفعيل الكود الإعلامي داخل المؤسسات الإعلامية، والتوعية بأساليب العنف الرقمي مثل التنمر الإلكتروني وزيادة وعي المرأة بالأمن السيبراني.

عُقدت الندوة الأولى يوم 25 نوفمبر مع بداية انطلاق الاحتفالية، ودارت حول دور الدراما في تنمية وبناء وعي الأسرة المصرية، وتحدّث فيها المخرج محمد فاضل، الدكتورة نسرين البغدادي، عضو المجلس وأستاذ الاجتماع، الناقدة ماجدة موريس، الكاتبة أماني التونسي، وذلك بحضور أعضاء لجنة الإعلام في المجلس القومي للمرأة، ومقررات فروع المجلس بمحافظات مصر، ولفيف من المهتمين بقضايا المرأة والمجتمع.