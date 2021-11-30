خبير ألماني يحاضر عن إعادة هيكلة وإصلاح الصمام الأورطي بجامعة المنصورة

نظم مركز جراحة القلب والصدر وجراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، ورشة عمل بعنوان «إعادة هيكلة وإصلاح الصمام الأورطي»، حاضر فيها البروفيسور الألماني ماركوس كرين، أستاذ جراحة القلب والصدر بمركز القلب بميونخ، وأستاذ زائر بجامعة ييل الأمريكية، وتم عمل بث حي لحالة إصلاح وإعادة هيكلة الصمام الأورطي واستبدال الصمام الأورطي ‏الصاعد في المركز، تحت رعاية الدكتور أشرف عبدالباسط رئيس الجامعة، وريادة كل من الدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب، والدكتور محمد حجازي، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة، والدكتور الشعراوى كمال، مدير مستشفى الجامعة الرئيسي، وإشراف الدكتور حسام الوكيل، مدير مركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بالجامعة.

تدريب أطباء جراحة القلب والصدر على عمليات الأورطي

وقال الدكتور محمد سند، نائب مدير المركز، في بيان صحفي، إن يتم تدريب أطباء جراحة القلب والصدر بجامعات المنصورة والقاهرة وكفر الشيخ وبنها وطنطا والزقازيق ومعهد ناصر ومركز القلب بالمحلة وبوزارة الصحة، على الجديد في تقنية إعادة هيكلة وإصلاح الصمام الأورطي، مما يساهم في تبادل الخبرات بين كل أطباء جراحة القلب والصدر من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة.

تبادل الخبرات بين أطباء جراحة القلب

وأكد الدكتور أسامة حمزة، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، أن أهم التوصيات الصادرة عن ورشة العمل تتمثل في: استمرار إقامة ورش عمل لتدريب أطباء جراحة القلب والصدر على إعادة هيكلة وإصلاح الصمام الأورطي، استقدام خبراء أجانب في هذا المجال بهدف تبادل الخبرات وتدريب أطباء جراحة القلب والصدر بالجامعات ووزارة الصحة على الجديد في هذا التخصص، المشاركة والقيام بأبحاث علمية في التخصصات الدقيقة في جراحة القلب والصدر، ومنها إعادة هيكلة وإصلاح الصمام الأورطي.

وأشاد «حمزة»، بجهود جامعة المنصورة في جراحات القلب والصدر، خاصة في عمليات إعادة هيكلة وإصلاح الصمام الأورطي، خلال الورشة، مما ساهم في اعتماد الهيئات الطبية الدولية لمركز جراحة القلب والصدر والأوعية الدموية بالجامعة كمركز معتمد في هذه الجراحات الدقيقة داخل مصر على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم.